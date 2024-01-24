美中情局新影片招募俄間諜 克里姆林宮不以為意[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦23日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）再度釋出一段俄語影片，試圖說服俄羅斯情報人員換邊站，為華府擔任雙面特工。俄國克里姆林宮對此不以為意。

路透社報導，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）去年7月曾表示，俄羅斯內部對烏克蘭戰爭的不滿，無疑創造一個招募間諜的千載難逢機會，而美國中情局不會白白浪費。

中情局在社群媒體頻道上釋出新影片，試圖吸引愛國的俄羅斯情報單位人員，他們或許因為菁英層腐敗及俄國武裝部隊軍需裝備和伙食待遇差而感到被背叛。

影片旁白說：「你周圍的人或許不想聽真相，但我們想聽。你並非無能為力。」影片最後詳述聯繫中情局的方式。

在憂鬱的古典樂陪襯下，一名扮演35歲俄國情報官員的男性演員呈現出一名熱愛俄羅斯、當過傘兵的愛國者形象。

他在影片中說：「我有足夠的勇氣對抗這種背叛嗎？」然後他說他意識到真正的敵人是俄羅斯內部腐敗的領導層和菁英。

他還說：「當我們的士兵嚼著爛掉的馬鈴薯、拿著舊式的武器開槍時，最高領導層為了豪宅和遊艇而出賣了國家。我們的人民被迫行賄只是為了找到工作。」影片中穿插俄國寒冬片段，以及官方豪華轎車和有錢人舉杯敬酒的畫面。

這名男子說，他的愛國心促使他採取行動並與中情局合作，影片最後一個鏡頭呈現一名穿著體面的男子在白雪皚皚的庭院裡透過手機聯繫中情局。

一位不具名中情局官員表示：「我們發現有愈來愈多俄羅斯人因為這些影片而進一步接觸。」路透社無法獨立證實這個說法。

克里姆林宮駁斥美方各種貪腐指控不實，也對中情局釋出影片招募人員的做法不以為意。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說：「這種做法相當常見，世界各地的情報單位時常利用媒體和社群網站招募新人員。他們一直都是這樣，中情局每年都會這樣做。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130124