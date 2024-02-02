亞美尼亞擬更親近美法 總理：不能再依賴俄軍事支持

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）亞美尼亞總理帕辛揚表示，由於俄羅斯屢次讓亞美尼亞失望，現在亞美尼亞必須考慮和美國、法國建立更密切關係。亞美尼亞不能再繼續依賴俄國，把它當作主要的國防和軍事夥伴。

路透社報導，亞美尼亞是前蘇聯國家，與喬治亞、亞塞拜然、伊朗和土耳其接壤，長久以來俄羅斯一直是它的強權盟友。然而，帕辛揚（Nikol Pashinyan）質疑兩國聯盟的根基，激怒了克里姆林宮（Kremlin）。

帕辛揚接受亞美尼亞公共廣播電台（Armenian Public Radio）訪問，被問及亞美尼亞軍隊改革議題時表示：「我們必須了解，誰才是我們能真正維持軍事科技，以及國防關係的對象。」

帕辛揚說：「過去，我們的國防關係有95%到97%都是與俄羅斯聯邦建立。出於客觀與主觀因素，現在這已經不可行。」

帕辛揚表示，亞美尼亞必須思考自己應該和美國、法國、印度及喬治亞建立什麼樣的安全關係。

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帕辛揚說，俄羅斯辜負了亞美尼亞。他指的是2023年9月亞塞拜然發起閃電式軍事行動，奪回對境內飛地納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的控制權，促使原本定居該區的亞美尼亞人大舉逃離。

俄羅斯則表示，2023年支持分離主義的亞美尼亞戰士失守納卡區，應該歸咎於帕辛揚，因為他在競爭激烈又複雜的南高加索地區（South Caucasus）周旋失敗。（譯者：洪培英/核稿：陳昱婷）1130202