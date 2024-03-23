歐盟對軍事化及軍援烏克蘭作法遲疑 學者批恐失時機

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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）歐盟高峰會今天發出結論文件，雖多處表達對強化本身軍力及軍援烏克蘭的急迫和決心，卻只達成原則性共識而對具體作法仍有分歧。歐洲學者擔心俄烏戰況，歐盟恐失去重要援助時機。

歐洲聯盟高峰會（European Council）於21、22日舉行，27個成員國政府領導人同意將境內凍結的俄羅斯中央銀行財產孳息拿來援助烏克蘭，並責成部長理事會（Council of the European Union）與歐盟執委會（European Commission）共同推進方案。

然而，相較歐盟執委會20日提出的方案預計將前述資金的90%用來採購援烏彈藥，高峰會結論並未對此背書，僅提及俄國被凍結財產的用法「包括資助軍援的可能性」。

據「歐洲動態」（EurActiv）報導，共同購買武器對於歐盟當中抱持軍事中立的國家如奧地利、愛爾蘭和馬爾他而言有困難，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，「我們所同意的錢必須確保不能用在武器和彈藥上」。

此外，在歐盟同樣已討論好幾個月的提高軍火工業產能上，高峰會結論高唱「歐盟承諾要提高整體防衛準備就緒及能力」，不過對於錢從哪裡來仍有分岐，只要求執委會「發掘所有能動員資金的選項」，並在6月前提出報告。

「歐洲動態」指出，像愛沙尼亞、法國提議以發行「歐盟債券」來為軍火生產籌資，但一向對財政較嚴謹的荷蘭、瑞典則持疑。

類似籌資倡議談了數月在高峰會仍無具體結論。智庫「歐洲政策中心」（EPC）在高峰會結束後舉行線上論壇，與會學者均批評歐盟對軍援烏克蘭和強化自身軍力總是說得多，但做得太少、太慢。

「歐洲政策中心」研究主任伊曼諾里蒂斯（Janis Emmanouilidis）表示，考量目前烏克蘭戰場情勢，歐盟行動不夠積極恐怕會失去關鍵援助時機。

資深政策分析師保羅（Amanda Paul）更直言歐盟部分國家對軍援的疑慮正在「消耗人命並浪費時間」，她說歐盟將會承受軟弱的後果。（編輯：徐睿承）1130323