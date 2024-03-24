烏克蘭武器軍力短缺 俄羅斯稱再攻下一市鎮

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭在武器與軍力持續吃緊下，俄羅斯今天宣稱已在烏東取得另一項領土勝利。

法新社報導，俄羅斯武裝部隊表示，繼10個月前拿下烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut），如今再拿下巴赫姆特以西不遠的市鎮伊凡尼夫斯克（Ivanivske）。

鑒於烏軍兵力武器短缺，俄國部隊近幾個星期來一連拿下前線多個據點的控制權。

上個月攻下頓內茨克（Donetsk）附近的阿瓦迪夫卡（Adviivka），是俄軍繼巴赫姆特一役以來最重大的進展，被俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）讚為俄軍恢復攻勢的標誌。

俄羅斯國防部發布聲明表示，俄軍已經「解放」伊凡尼夫斯克。伊凡尼夫斯克地理位置靠近西夫雅爾（Chasiv Yar），意味著西夫雅爾恐是俄軍下一個目標。

如果俄軍攻下西夫雅爾，恐將進一步強攻有著重要戰略位置的克拉莫托斯克（Kramatorsk），而當地現在已經面臨著日增的砲火攻勢。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130324