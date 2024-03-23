俄羅斯猛攻電力設施 烏克蘭：開戰以來規模最大

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（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯今天襲擊烏克蘭電力基礎設施，基輔稱這次攻擊是兩年戰爭中規模最大的空襲。莫斯科表示這是為了報復烏克蘭在俄羅斯總統大選期間所發動的攻擊。

路透社報導，基輔官員表示，飛彈和無人機擊中第聶伯羅河（Dnipro River）上的一座大壩，造成至少5人死亡，超過100萬人斷電，迫使烏克蘭向波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克尋求緊急電力供應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間視訊中表示，這次攻擊再次證明只有更多的防空系統，才能制止俄羅斯對基礎設施的攻擊，而這需要烏克蘭盟友的政治意願。

澤倫斯基說：「俄羅斯現在之所以能採取恐怖行動，是因為我們沒有足夠的現代空防，老實說，這是需要足夠的政治意願提供。」

「我們所有的夥伴都知道需要什麼，以及誰可以作出真正拯救生命的決定。」

基輔稱這次攻擊導致7個地區停電，讓人想起俄羅斯在2022-23年冬天定期轟炸烏克蘭電網時的情況。

澤倫斯基表示修復工作已有進展，其中烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區和西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）停電情況最為嚴重。

俄羅斯國防部表示，這次空襲是為了報復烏克蘭上週的砲擊和跨境襲擊，當時俄羅斯正在舉行一場精心策劃的選舉，總統蒲亭（Vladimir Putin）順利邁入向5個任期。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）表示：「（空襲）目的不僅是破壞，而是像去年一樣，再次嘗試造成能源系統大規模故障。」

莫斯科表示，烏克蘭電力設施是合法目標，這種攻擊的目的是為了削弱基輔軍隊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天對俄羅斯刊物表示，由於西方干預支持基輔，俄羅斯認為自己處於「戰爭狀態」。

俄羅斯從過去慣用的「特別軍事行動」到改稱「戰爭狀態」，這種修辭上轉折顯然是為了讓民眾為更長期、更艱難的戰鬥作好準備。

當地政府和總檢察長辦公室表示，西部赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）有2人死亡，東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區有3人遇難，其中至少1人死在水壩。據報導已有30多人受傷。

烏克蘭檢察官辦公室的一名官員表示，烏克蘭最大的水壩—扎波羅熱市的第聶伯河水壩，遭到8次攻擊。

聯合國烏克蘭駐地協調員兼人道主義事務協調員布朗（Denise Brown）在一份聲明中表示：「今天攻擊關鍵民用基礎設施所造成的廣泛影響，讓烏克蘭數百萬民眾本已嚴峻的人道情況更形惡化。」

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，除了大壩，大約有20間變電所與發電廠也受到影響。

烏克蘭空軍就此次攻擊表示，俄羅斯發射了88枚飛彈和63架「見證者」（Shahed）無人機，其中只有37枚飛彈和55架無人機被擊落。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130323