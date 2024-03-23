特別軍事行動成法律定義 俄國承認侵烏已是戰爭

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）克里姆林宮指出，因為西方對於烏克蘭的干預，俄羅斯認為自身正處於戰爭狀態。俄國當局改變描述這場戰事的措辭，顯然是為了讓俄羅斯人民為更漫長、更艱苦的戰鬥做好準備。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先向俄羅斯雜誌「辯論與事實」（Arguments and Facts）發表前述論點，然後又在今天的電話會議告訴記者，此觀點對烏克蘭和西方來說可能沒啥特別。

路透社報導，但在俄國內部，民眾過去兩年來一直被告知烏克蘭的戰事名稱為「特別軍事行動」（special military operation），這個詞彙原本用來強調衝突最初階段的有限性。

培斯科夫向「辯論與事實」表示：「我們正處於戰爭狀態。是的，它一開始是特別軍事行動，可是一旦這個集團成形，也就是西方集體涉入在烏克蘭這一方時，這對我們來說就變成一場戰爭。」

他說道：「我對此深信不疑。每個人都應該理解這一點，這是他們的內在動機。」

培斯科夫是在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）又勝選連任的5天後發表前述言論，且這說法似乎表明，俄羅斯正努力就烏克蘭問題與美國及其盟邦進行更長的對峙。

戰事措辭的轉變，也為克里姆林宮提供更多空間，讓他們可以宣布戰爭相關的決策，例如進一步動員。

R. Politik政治分析公司負責人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出：「現在已正式宣布：特別軍事行動被認為是一場戰爭。」

她更說：「當然，特別軍事行動實際上早就變成一場戰爭，但這是一條特定的心理界限，跨越這條界限，對於國內民眾和菁英提出的要求可能就與特別軍事行動期間有所不同。」

培斯科夫之後向記者澄清，俄羅斯於烏克蘭的行動在國內法律上仍被視為「特別軍事行動」，而不是戰爭。

他還說：「但事實上，因為西方集體越來越直接提升介入衝突的程度，這對我們而言已經成為一場戰爭。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130323