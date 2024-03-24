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莫斯科音樂廳恐攻 澤倫斯基：蒲亭欲嫁禍烏克蘭

2024/3/24 09:04（3/24 10:40 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）尋求把造成133人喪生的莫斯科音樂廳攻擊案「嫁禍」於烏克蘭身上。

綜合法新社和路透社報導，在蒲亭說出凶嫌朝烏克蘭逃跑的話後，澤倫斯基宣布：「昨天在莫斯科發生的事很明顯，即蒲亭等人渣試圖把罪過轉嫁給他人。」

他說：「他們的手段從頭到尾都是一樣的。我們以前就見識過：摧毀建築物、槍擊及爆炸事件。而他們總是嫁禍於人。」

1999年歸咎於車臣人犯案的莫斯科（Moscow）、本恩卡斯克（Buynkask）和弗戈頓斯克（Volgodonsk）公寓爆炸事件，共造成200多人喪生，促使時任總理的蒲亭派遣軍隊返回車臣。然而，車臣叛亂分子指控俄羅斯特勤部門才是幕後黑手。

蒲亭今天稍早在電視轉播的談話中指出，莫斯科音樂廳致命攻擊案中所逮捕的4名槍手，落網前「正朝烏克蘭方向前去，且根據初步資料，已有人安排在烏方接應他們跨越邊境」。

基輔當局憤怒駁斥蒲亭的指控。烏克蘭兩年多前遭俄羅斯全面入侵。

澤倫斯基說：「蒲亭這個卑鄙小人沒有處理自己俄羅斯公民、與他們談話，反而是沉默了一天，思考著該怎麼把烏克蘭扯進去。」

「每件事真的都在意料之中。」

激進組織「伊斯蘭國」（IS）已出面承認犯下莫斯科音樂廳攻擊事件。

這是俄羅斯近20年來死傷最慘重的攻擊事件，也是伊斯蘭國迄今宣稱在歐洲犯下最致命的攻擊事件。

蒲亭並未在他的電視演說中提及伊斯蘭國。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130324

#烏克蘭
#蒲亭
#澤倫斯基
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