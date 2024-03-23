莫斯科音樂廳槍案40死逾百傷 伊斯蘭國宣稱犯案

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（中央社克拉斯諾戈爾斯克市22日綜合外電報導）俄羅斯當局指出，槍手今天在首都莫斯科一座音樂廳開槍掃射，至少造成40人喪命、逾100人受傷，並引發熊熊大火，伊斯蘭國（Islamic State）已出面宣稱犯案。

根據俄羅斯新聞社（RIA Novosti）現場記者說法，凶手身著迷彩制服進入建物後便開槍肆虐，並投擲手榴彈或燃燒彈。

火勢迅速在莫斯科北郊克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）延燒，煙霧瀰漫整座建築物，民眾驚恐尖叫，紛紛衝向緊急逃生出口。

法新社報導，事發當下，音樂製作人亞歷塞依（Alexei）在這場搖滾演唱會開場前正準備入座，卻聽見「好幾聲機關槍響」，「尖叫聲隨之四起」。

亞歷塞依說：「我很快意識到這是自動射擊，然後瞭解到這最有可能是最糟情況，也就是恐怖攻擊。」

他補充表示，人們衝向緊急逃生出口之際「出現嚴重推擠」，參加演唱會的人紛紛爬到他人頭上想要往外逃。

根據俄羅斯媒體報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指出，至少有40人喪生、逾百人受傷。

俄羅斯衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）指出，有115人送醫治療，包括5名孩童，其中一人情況危急。在110名成人傷者中，有60人傷勢嚴重。

總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄國新聞機構，當局指出，已著手展開「恐怖分子」調查，蒲亭正持續聽取匯報。

俄羅斯國家近衛軍表示他們正在現場尋找凶手。法新社記者看見員警帶著偵測犬一一檢查停在建物旁的車輛。

伊斯蘭國宣稱其戰士攻擊莫斯科近郊「一場大型聚會」，且「平安撤退回到總部」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130323