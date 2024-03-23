莫斯科遭恐攻 外交部譴責暴行並籲民眾暫勿赴俄

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）俄羅斯首都莫斯科近郊發生恐怖攻擊事件，外交部譴責恐怖組織對平民的恐怖暴力攻擊行為，並對罹難者及家屬表達哀悼之意，目前暫無旅俄僑民受波及，籲請民眾倘非必要暫勿前往俄羅斯。

外交部發布新聞稿表示，俄羅斯首都莫斯科西北市郊的「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Complex）昨晚發生恐怖攻擊事件，目前已知造成逾60人死亡、百餘人受傷，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）宣稱犯案。

外交部表示，恐怖組織對平民進行恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾嚴重傷亡，外交部表達嚴正譴責，並對罹難者及家屬表達哀悼之意。

外交部指出，經駐俄羅斯代表處聯繫瞭解，目前暫無旅俄僑民受波及，駐處也會持續密切關注情勢發展，並與當地台灣民眾保持密切聯繫。

外交部表示，俄烏戰爭尚未止息，相關地區局勢依然不穩定，外交部籲請民眾倘非必要暫勿前往俄羅斯；如因商務、留學等因素必須前往，請務必提高警覺。

駐俄羅斯代表處將持續更新相關安全資訊，當地台灣人倘遇急難狀況需要協助，可聯繫外交部「旅外國人急難救助聯繫中心」電話：0800-085-095，或撥打駐俄羅斯代表處緊急聯絡電話：自俄國境外請撥：+7-969-008-6111；自俄國境內請撥：8-969-008-6111，以獲得必要的協助（編輯：郭無患）1130323