俄羅斯音樂廳恐攻已60死 影片顯示槍響尖叫四起

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯莫斯科近郊一座音樂廳今天發生槍擊，持槍分子闖入音樂廳內開火，已知至少60人喪命、145人送醫。有影片顯示當時槍響在廳內迴盪，群眾一片慌亂，尖叫聲四起。

附屬極端組織「伊斯蘭國」（IS）的阿瑪克通訊社（Amaq）在通訊軟體Telegram發布簡短聲明，聲稱「呼羅珊伊斯蘭國「（ISIS-K，IS其中一個地區分支）發動攻擊，但未提供證據。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）音樂廳拍攝的影片顯示，整個地方陷入火海，濃煙在空中翻騰。

俄羅斯新聞社（Ria Novosti）提到，武裝分子「持自動武器開火」，並「投擲手榴彈或燃燒彈縱火」，接著似乎「搭乘一輛白色雷諾（Renault）逃逸」。

國營頻道「俄羅斯24台」（Russia 24）報導，攻擊發生在Picnic樂團演出之前，藝人均未受傷，但音樂廳屋頂已部分坍塌。

影片顯示，攻擊爆發時，槍聲在音樂廳內迴盪，群眾在恐慌中亂成一團，一邊尖叫一邊躲到座椅後方。根據CNN取得的畫面，有一群藏身落地窗旁的人被迫破窗躲子彈。

影片還顯示，一名武裝分子至少在音樂廳內一處縱火，此人手上拿著一個東西，走出拍攝範圍之外，接著就看到明亮火光。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）說，這是當地近年死傷最慘重的恐怖攻擊，當局正盡一切努力救人。

美國駐俄羅斯大使館本月稍早表示，正監控「極端分子即將攻擊莫斯科大型集會計畫的通報」，包括音樂會，並警告美國公民避開這類活動。今天這起攻擊案發生後，使館也建議美國公民不要前往俄國。

白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）說，美國政府已按長期以來的「警告義務」政策，通報俄國相關情資。

但俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）本月19日在演說中批評美方的警告是一種「挑釁」，還說「這些行動有如公然勒索，意圖恐嚇及破壞我們社會的穩定」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130323