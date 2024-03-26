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蒲亭承認伊斯蘭主義者犯恐攻 仍稱與烏克蘭有關

2024/3/26 08:41
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天首度承認「激進伊斯蘭主義者」是上週攻擊莫斯科郊外音樂廳的幕後黑手，但暗指他們多多少少與烏克蘭有某種關係。

身穿迷彩服的槍手本月22日闖入番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳，朝參加音樂會的民眾開槍，之後縱火焚燒建築，造成至少139人死亡，目前有11人因為涉案被拘捕。

法新社報導，蒲亭在電視轉播的會議上說：「我們知道這項罪行是由激進伊斯蘭主義者犯下。」

但他說，還有「很多問題」尚未得到解答，包括為什麼攻擊者試圖逃到烏克蘭；然而基輔當局否認這項說法。

蒲亭說：「當然有必要回答這個問題，為什麼恐怖分子在犯罪後試圖前往烏克蘭？誰在那裡等著他們？」

他談到烏克蘭與其盟國時說：「這項暴行可能只是自2014年以來與我國交戰的人所做的一系列企圖中的一個環節。」

烏克蘭表示，指控基輔涉案的說法很荒謬。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間演說中提到：「蒲亭再度自言自語，而且再次透過電視對外轉播。他又一次歸咎於烏克蘭。」

伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士自22日起多次招認犯案，伊斯蘭國附屬媒體頻道也公布槍手在音樂廳內的血腥影片。

被問到伊斯蘭國聲稱涉案的說法時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天回覆，調查仍在進行中。

官員預估死亡人數還會進一步攀升，救援人員今天仍在犯案現場搜尋遺體；目前有97人仍在醫院接受治療。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130326

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