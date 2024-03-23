凱特王妃罹癌 英王查爾斯三世、各國領袖獻祝福

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國威爾斯王妃凱特（Kate）透露在接受腹部手術後發現自己罹癌，正在接受預防性化療，英王查爾斯三世、哈利王子和各國領袖紛紛向凱特表達支持。

白金漢宮代表英國國王查爾斯三世（King Charles III）：

陛下為凱薩琳（Catherine，凱特本名）公開發言的勇氣引以為傲。兩人一起在醫院度過一段時間後，國王在過去幾週持續與他心愛的媳婦保持密切聯繫。值此艱難時刻，國王與王后將繼續支持、關愛凱特一家。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利（Harry）與梅根（Meghan）：

我們祝凱特與家人健康、康復，希望他們能在保有隱私與平靜的情況下做到這點。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）：

威爾斯王妃在繼續康復的過程中，得到全國的關愛和支持。她今天發表的聲明表現出極大的勇氣。最近幾週，她受到世界各地某些媒體和社群媒體放大檢視和不公平對待。當涉及到健康問題時，和其他人一樣，她必須保有隱私，專注於治療，並與充滿愛的家人在一起。

美國總統拜登的白宮辦公室

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在例行記者會上表示：「我們聽到這個消息感到十分傷心。」她補充說，祝凱特完全康復。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）：

在威爾斯王妃勇敢分享她罹癌的消息後，我的心與她、她的孩子及整個王室成員同在。我代表加拿大人民，在她接受治療時給予支持。我們都祝她早日康復。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）：

殿下，在您經歷的這個困難時期，碧姬（Brigitte，馬克宏的妻子）和我祝您完全康復。您的力量與韌性激勵著我們所有人。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）：

在威爾斯王妃診斷罹癌的消息傳出後，我和澳洲人民的心與她及她的家人同在。威爾斯王妃今天在公開聲明中表現出無比的勇氣，她在聲明中表達對他人的關心。在她接受治療的這段困難時期，我們會給予她支持和力量，祝她早日康復。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）：

威爾斯王妃診斷罹癌的消息今天早上傳出後，紐西蘭的心與她同在。我知道世界各地的紐西蘭人都會祝她康復順利。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130323