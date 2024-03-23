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凱特王妃透露罹癌接受化療 哈利與梅根祝早日康復

2024/3/23 10:07（3/23 10:23 更新）
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圖為2022年6月3日哈利（右）與梅根（左）參加在倫敦聖保羅大教堂舉辦的女王白金禧感恩禮拜。（美聯社）
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）透露自己罹患癌症後，旅居美國的英國王室成員哈利王子與他的妻子梅根今天說，他們希望凱特「健康和康復」。

法新社報導，凱特宣布自己罹患一種疾病，正在處於化療早期階段，但沒有對外透露是哪種疾病。

住在美國加州的哈利夫婦說：「我們祝凱特與家人健康、康復，希望他們能在保有隱私與平靜的情況下做到這點。」

凱特罹癌的時間點，正值英國王室關係處於動盪時期。正式頭銜為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利（Prince Harry）與梅根（Meghan），不再是在職王室成員（working royals），他們聲稱因為不滿「公司」（The Firm）的對待而相互指責，因此辭去王室職務。

他們於2020年搬到美國加州，住在聖巴巴拉（Santa Barbara）郊外，在王室財務資助遭切斷後，現在正在發展他們自己的事業。

哈利2018年與曾為演員的梅根結婚，兩人舉行了一場童話般的婚禮，當時他跟哥哥威廉王子（Prince William）的關係非常密切，但近年來兩人已漸行漸遠。

哈利公開批評他的家人後，這對兄弟已有好幾個月沒有說話。哈利多次抱怨在他們擔任王室成員時，覺得和妻子遭到不當對待，這件事在2023年1月出版的自傳「備胎」（Spare，暫譯）中鬧得最兇。

他在這本暢銷書中揭露多年來的家庭糾紛，包括指控威廉為了梅根與哈利起爭執時對他動手。

不過，2022年英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後，威廉、凱特與哈利和梅根出人意料合體，一起在溫莎城堡（Windsor Castle）外頭向群眾致意。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130323

圖為22日英國倫敦白金漢宮外，民眾正透過手機觀看凱特王妃宣布自己罹患癌症的消息。（路透社）
圖為22日英國倫敦白金漢宮外，民眾正透過手機觀看凱特王妃宣布自己罹患癌症的消息。（路透社）
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