哈利新書再爆猛料：威廉動粗把我按倒在地

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英國哈利王子（右）新書爆料，述及與哥哥威廉王子（左）爭吵時，威廉曾對他動粗。圖為2022年9月19日伊莉莎白女王的葬禮隊伍。（路透社）

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（中央社紐約4日綜合外電報導）「衛報」（The Guardian）今天報導，英國哈利王子新書再爆猛料，述及2019年與哥哥威廉王子爭吵時，威廉曾對他動粗。

法新社報導，哈利（Prince Harry）在預計本月稍晚出版的新回憶錄「備胎」（Spare, 暫譯）中，描述了這起事件。

根據「衛報」，38歲的哈利王子書中寫道，2019年他在倫敦家中的廚房和威廉（Prince William）吵架，威廉罵他的妻子梅根（Meghan Markle）「難搞」、「粗魯」、「渾身帶刺」，爭執中，威廉把他按倒在地。

「他抓住我的衣領，扯斷我的項鍊，把我按倒在地。我跌在狗碗上，碗被我壓裂，碎片刺進我的身體。」

「衛報」引述書中內容說，之後威廉「轉頭喊了句：『不必跟梅根說這件事』」。哈利回答：「你是說你打我這件事嗎？」

威廉回答說：「我沒打你，哈羅德（哈利暱稱）。」

哈利和梅根上月在Netflix紀錄片中透露夫婦倆在英國王室的經歷，以及2020年離開英國前往北美的驚人原因。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120105