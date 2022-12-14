哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨耶誕賀卡

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」引發熱議之際，英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室耶誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。

英國廣播公司（BBC）報導，威廉（Prince William）與凱特（Catherine）身穿牛仔褲與運動鞋，打扮休閒；喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）則穿著短袖上衣和短褲。

這張照片是由曾替這家人記錄生活的攝影師波蒂斯（Matt Porteous）所攝，目前還不清楚拍攝時間為今年何時；威廉與凱特其餘公開發布的家庭照，多半是由熱愛攝影的凱特掌鏡。

王室成員每年都會挑選最喜歡的照片作為耶誕賀卡寄出，這已成為王室一年一度的傳統。

不過，今年公布的時間點恰巧在備受爭議的Netflix紀錄片迷你影集「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）上映之際，這部影集令威廉王子與弟弟哈利的關係重新受到外界審視。

英國查爾斯國王（King Charles）及王后卡蜜拉（Camilla）11日也公布耶誕賀卡，這張2人合照是9月3日於布雷馬高地聚會（Braemar Highland Gathering）時拍攝，當時他的身分還是威爾斯親王（Prince of Wales）。

5天後，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111214