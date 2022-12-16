哈利揭家醜 控哥「對我怒吼」父親說謊祖母旁觀

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英國哈利王子（前左2）在15日播出的紀錄片最新集數批評英國王室，指控哥哥威廉（前左）在一場討論他未來的會議上對他怒吼。圖為9月14日威廉與哈利陪伴英國女王伊麗莎白二世靈柩移送西敏廳停靈。（路透社）

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國哈利王子和妻子梅根在今天播出的紀錄片最新集數中對英國王室加諸新的批評，指控哥哥威廉在一場討論他未來的會議上對他怒吼，並說父親說謊且祖母安靜地旁觀。

路透社報導，在影音串流平台Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）最後3集中，哈利也說胞兄威廉王子（Prince William）的助手曾參與媒體對他與梅根的負面報導，並將梅根流產一事歸咎於媒體造成的壓力。

哈利說：「這是一場骯髒的遊戲。除了洩密，還有編造故事。所以若公關團隊想要能移除他們的委託人相關負面報導，他們會進行交易，並透露別人的委託人某些事情給你。」

哈利指出，他和威廉都看到父親查爾斯（Charles）的辦公室曾發生過的事，兩人都同意絕對不再重蹈覆轍。查爾斯和兩兄弟的母親、已故黛安娜王妃（Princess Diana）曾在一篇篇隔空交戰的簡報中成了媒體關注的焦點，婚姻最終宣告破裂。

哈利說：「我寧願直接被媒體摧毀，也不願和他們玩這場交易遊戲。看見我哥的辦公室複製我倆承諾過永遠不會做的事，真的非常心碎。」

影片來源：Netflix Asia

哈利與梅根2020年3月卸除王室職務，表示兩人想要遠離媒體騷擾，在美國展開新生活。

哈利憶及，卸下王室職務的2個月前在山均漢姆堡（Sandringham Estate）召開的危機會議細節，當時在場的人有他的祖母伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）、查爾斯和威廉。英國女王伊麗莎白二世今年9月辭世，查爾斯繼位成為國王。

哈利說，當時場面「十分嚇人，我哥哥對我怒吼，我父親說著謊言，而我的祖母就只安靜地坐在一旁，默默接受一切」。

梅根談到自己是如何被逼到差點自殺，哈利則表示兩人因為沒有在兒子亞契（Archie）一出生後立刻向媒體展示，而受到難以置信的辱罵，他說「我們只是不想將孩子當物品獻出而已」。

哈利敘述，新聞報導稱威廉的霸凌是導致哈利和梅根想要出走的原因之一後，一份代表兩兄弟的聯合聲明在未徵得哈利同意的情況下發表，駁斥報導不實。

哈利說：「沒有人來徵得我的同意，就以我之名發出那樣的聲明。」他說自己告知梅根此事時，梅根哭了出來，「因為在那4個小時裡，他們那麼願意為我哥哥撒謊來保護他。而在過去的3年裡，沒有人願意說出真相來保護我們」。

白金漢宮（Buckingham Palace）和威廉的辦公室肯辛頓宮（Kensington Palace）先前都表示不會對這部紀錄片置評。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111216