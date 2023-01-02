哈利王子受訪感性發言：我想要回父親和哥哥

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）英國哈利王子（Prince Harry）接受媒體專訪時表示，他想要回自己的父親國王查爾斯三世（King Charles III）及哥哥威廉王子（Prince William）。

哈利在他的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）出版前接受英國獨立電視台（ITV）及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，兩家媒體對他的專訪都將在1月8日播出，他的回憶錄則定於10日出版。

根據ITV今天在推特上分享的專訪片段，哈利受訪時指出：「從來不需要變成這樣，那些洩露、那些栽贓，我想要的是一個家庭…。」

他還說：「他們覺得最好以某種方式，讓我們成為反派。他們完全沒有表現出和解意願。我想要回自己的父親。我想要回自己的哥哥。」

哈利最近曾在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）中，指控哥哥威廉在一場討論他未來的會議上對他怒吼，並說父親說謊且祖母安靜地旁觀。

此外，哈利也在紀錄片中譴責，英國媒體針對他與妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）的關係進行「無情可怕的攻擊和利用」。

英國媒體則大肆批評哈利夫婦，並指控他們冒犯已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。（譯者：陳正健）1120102