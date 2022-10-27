哈利王子回憶錄2023年1月上架 自稱王室「備胎」

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（中央社紐約27日綜合外電報導）英國哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）預定明年1月10日發行，書名顯然在說他是王室「備胎」而非第一繼承人。416頁回憶錄將以16種語言發行，並有哈利朗讀的有聲書版本。

出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）在推特發文稱：「我們興奮地宣告，將要發行薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子（Prince Harry）極為私人且情感強烈的故事。」

企鵝藍燈書屋去年7月宣布，哈利王子正執筆撰寫一本親密真誠的回憶錄，揭露他人生中的「錯誤」和「學得的教訓」。

美聯社報導，在舉世千呼萬喚下，這本回憶錄預定明年1月10日上巿。

哈利和兄長威爾斯親王（Prince of Wales）威廉（William）的母親黛安娜王妃（Princess Diana）於1997年車禍去世，企鵝藍燈書屋今天在聲明中喚起眾人回憶提到，兩兄弟「在舉世悲傷和震驚的目光下，走在他們母親靈柩後方」。

聲明提到：「威爾斯王妃（Princess of Wales）黛安娜安葬時，數十億人都想知道兩位王子內心的想法和感受，且還想要知道，從今而後兩人的人生會怎麼走下去。」

「對哈利來說，他終於可以訴說自己的故事了。」

報導指出，回憶錄書名顯然在說哈利是王室「備胎」，不是第一繼承人，因為兄長威廉才是。

長達416頁的回憶錄除了會以荷蘭語、葡萄牙語等16種語言版本發行之外，也會發行由哈利自己朗讀的有聲書版本，哈利會將部分收益捐給英國慈善機構。

哈利已經捐款150萬美元給自己和賴索托賽索王子（Prince Seeiso）共同設立的慈善機構Sentebale，以幫助賴索托與波札那受愛滋病毒（HIV）影響的孩童及年輕人。

企鵝藍燈書屋稱哈利是「一位丈夫、父親、人道主義者、退伍軍人、心理健康倡議者，以及環保人士」。

原定今年出版的回憶錄延後發行，引發外界傳聞認為哈利可能猶豫是否要揭露太多王室內幕，或者因祖母伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去世而修改內容。

儘管威廉和哈利夫婦在女王伊麗莎白二世去世後的哀悼期間一起公共露面，但哈利曾透露自己和兄長疏遠，「確實走在不同道路上」。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111027