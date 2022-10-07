哈利王子艾爾頓強提告侵犯隱私 英國媒體集團否認指控

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國哈利王子和歌手艾爾頓強已對英國「聯合報業集團」提告，指控該集團「嚴重侵犯隱私」。集團發言人也回應反擊，表示這些指控是「荒誕無稽的誹謗」。

英國廣播公司（BBC）報導，除了哈利王子（Prince Harry）和歌手艾爾頓強（Elton John）之外，英國上議院議員多琳勞倫斯（Doreen Lawrence）、女星莎蒂佛斯特（Sadie Frost）、伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）都對「聯合報業集團」（Associated Newspapers）提告。

另外，艾爾頓強的丈夫大衛費尼許（David Furnish）也對該集團採取法律行動。

該集團被指控的行為包括在他人的汽車和家中偷裝監聽設備。

法新社報導，聯合報業集團旗下擁有每日郵報（Daily Mail）、週日郵報（Mail on Sunday）和每日郵報網站（MailOnline）。集團8日說，公司斷然否認這些指控。

哈姆林法律事務所（Hamlins）代表提告人發表聲明說，這6人「確知有深具說服力且令其不堪其擾的證據，能夠證明他們是聯合報業集團讓人憎惡的罪行，以及嚴重侵犯隱私行為的受害者」。

BBC報導，聯合報業集團發布聲明指出，這些無事實根據和嚴重誹謗的指控，沒有任何可信證據，只不過是提告人和律師的捕風捉影，當中某些人也已經在其他地方提告。

哈利王子和妻子梅根多年來和英國媒體的關係向來不佳，夫妻倆曾說過要與包括每日郵報在內的英國4大報紙「零互動」，指控這些媒體做出不實和侵犯性報導。

「週日郵報」2019年曾刊登梅根寫給關係疏遠的父親的一封信，梅根為此控告聯合報業。去年，上訴法院裁定梅根勝訴。（譯者：張欣瑜/核稿：戴雅真）1111007