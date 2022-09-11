女王過世展團結 威廉凱特與哈利梅根久違同框

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英國威廉王子夫婦（左1、2）與哈利王子夫婦（左3、4）10日一同現身，觀覽民眾在溫莎城堡外向已故女王伊麗莎白二世獻上的花朵。（路透社）

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國威廉王子夫婦與哈利王子夫婦今天一同現身，觀覽民眾在溫莎城堡（Windsor Castle）外向已故女王伊麗莎白二世獻上的花朵。兩兄弟合體現身升高倆人前嫌盡釋的機會。

綜合法新社和路透社報導，威廉與哈利及兩人的妻子凱特和梅根穿著全黑喪服，觀覽民眾自女王8日以96歲高壽過世以來留下的一排排花束。

這是威凱首度以威爾斯親王（Prince of Wales）以及威爾斯王妃（Princess of Wales）身分公開亮相。伊麗莎白二世過世之後，長子查爾斯三世自動繼位成為國王，長孫威廉接下王儲身分並繼承父親的威爾斯親王頭銜，長媳凱特則繼承了查爾斯首任妻子黛安娜的威爾斯王妃頭銜。

威廉夫婦與哈利夫婦一起現身公開場合，即便之後分走兩邊與民眾握手寒暄，都引發兩兄弟有可能前嫌盡釋的臆測。

威廉與哈利在母親黛安娜王妃1997年於法國巴黎車禍身亡後，感情一直很親，但哈利與梅根2020年宣布不再履行王室義務並移居美國之後，倆人關係便愈來愈冷淡。

英國媒體引述一名婉拒具名的王室消息人士說法指出，今天的合體是威廉提出，他稍早邀請薩塞克斯「公爵與公爵夫人（即哈利與梅根）加入他和威爾斯王妃」的行列。

這兩對夫婦上一次在公共場合同框，要回溯至2020年大英國協日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的儀式。短短數天後，哈利和梅根做出爆炸性宣布，不再履行王室義務，並離開英國移居美國。

哈利和梅根一再從他們加州豪宅批評王室宮牆後的生活，包括他們口中的種族歧視情形。

今天，兩對夫婦走出溫莎城堡的這40分鐘期間並沒有太多互動，他們走走停停，觀看民眾留下的花朵紙條，並和長徑（Long Walk）上數千名民群眾握手寒暄。

41歲的民眾考爾（Raj Kaur）說：「我認為這確實展現出王室的團結，是很讓人欣慰的景象。」

群眾中，一名婦人擁抱梅根，其他民眾爭相與這4位王室成員握手；威廉時而彎腰與孩童說話，凱特和哈利則接過民眾加油打氣的鮮花與字條。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110911