回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心【圖輯】
2022/9/9 12:36（9/9 13:19 更新）
英國女王伊麗莎白二世生於1926年4月21日，2022年9月8日以96歲高齡辭世。圖為2015年3月26日檔案照片。（路透社）
（中央社網站9日電）英國女王伊麗莎白二世辭世，享耆壽96歲，她生前是全球最年長、在位最久的國家元首。女王走過國際政治風雨、挺過王室內部矛盾，許多人印象深刻的是她的笑容與享受天倫的畫面。以下整理照片圖輯回顧伊麗莎白二世的柔情身影。
英國女王伊麗莎白二世（左起）和菲立普親王在1947年結婚，兩人結褵73載，十分恩愛，女王曾說菲立普親王是她的「力量與支柱」。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）
1990年5月1日英國女王伊麗莎白二世（右起）與菲立普親王合影。（路透社）
1997年英國黛安娜王妃車禍逝世，女王與菲立普親王在白金漢宮外看著大量悼念花束。（路透社）
英國女王伊麗莎白二世2002年4月2日在溫莎城堡騎馬。（路透社）
2003年6月2日，英國女王（左起）在加冕週年紀念日看著查爾斯王子和威廉王子。（路透社）
英國查爾斯王子與卡蜜拉2005年4月9日舉行婚禮，女王（左）微笑看著表情微妙的哈利王子（右）。（路透社）
2006年5月11日，英國女王被鏡頭捕捉看後照鏡的逗趣神情。（路透社）
2007年英國女王與菲立普親王散步時深情對望。（路透社）
2009年5月18日，英國查爾斯王子親吻母親女王的手。（路透社）
2012年9月1日，鏡頭捕捉到英國女王（前中）與菲立普親王（前左）、查爾斯王子（前右）大笑神情。（路透社）
2014年4月11日，英國女王和菲立普親王在英格蘭南部的溫莎城堡的大笑神情。（路透社）
英國倫敦2015年6月13日舉辦馬衛隊閱兵儀式，女王（右前）與威廉王子（左2）、喬治王子（左1）、劍橋公爵夫人凱特（右後）在白金漢宮的陽台留下合影。（路透社）
2015年7月5日，英國女王（右）彎著腰與喬治王子交談。（路透社）
2015年11月7日，英國女王和威廉王子在音樂廳包廂內開心聊天。（路透社）
英國倫敦2022年6月2日舉行女王白金禧慶典，女王（左起）和路易王子在白金漢宮的陽台留下合影。（路透社）
英國女王伊麗莎白二世（右）曾分享最愛的一張夫妻合照，照片中她與菲立普親王身著便服，沒有王冠也沒有套裝，宛如一對平凡的銀髮老夫婦。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）
英國菲立普親王2021年4月9日逝世，英國王室隨後公布過去從未曝光照片，讓外界一睹親王、女王伊麗莎白二世與7名曾孫合體的溫馨家族照。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）
（編輯：林廷軍）1110909
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