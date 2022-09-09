英國女王為死忠柯基犬粉絲養過逾30隻 曾現身奧運影片與007同框[影]

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英國女王伊麗莎白二世喜愛柯基犬，不過她在90多歲時停止飼養柯基犬，原因是不希望在自己死後，小狗會成為孤兒。圖為2016年王氏家族合照。（美聯社）

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世最忠誠的公僕，應該要屬她的柯基犬們。這些小狗世世代代在女王的腳邊，足足陪伴了她將近一個世紀，女王畢生一共養了超過30隻柯基犬。

法新社報導，英國女王和柯基犬的組合，就像是英國人喝茶要配蛋糕一樣自然，讓這個原本鮮為人知的犬種為全世界所知。

這種有著尖耳朵的褐色小狗在白金漢宮裡忙碌跑動，跟著女王從一個房間到另一個房間，並出現在官方照片中。

在2012年的倫敦奧運開幕影片中，這些小狗甚至也擔綱演出。

影片中，英國女王在丹尼爾克雷格飾演的007情報員陪同下離開白金漢宮，並攀上直升機，將她的柯基犬荷莉（Holly）、蒙蒂（Monty）與葳蘿（Willow）留在身後。

影片來源：Olympics

女王自小就喜歡柯基犬。英國廣播公司（BBC）報導，1933年7歲時，小伊麗莎白拜訪了有養柯基犬的朋友家後，就希望能養一隻，她的父親喬治六世於是帶給她第一隻柯基小狗，名叫「杜基」（Dookie）。

不過，陪伴女王超過70年的王室柯基犬家族，則起源於1944年女王18歲生日時，喬治六世送給她的柯基犬蘇珊（Susan）。

甚至在女王去度蜜月、25歲登基時，蘇珊都陪伴著她。她實在太愛蘇珊，之後飼養的柯基犬都是蘇珊的後代子孫。

女王在90多歲時停止飼養柯基犬，原因是不希望在自己死後，小狗會成為孤兒。2018年，她飼養的最後一隻柯基犬葳蘿死亡。

儘管如此，在生前最後一段時光，女王身邊還是有兩隻臘腸犬和科基犬混種的「臘基犬」陪伴。

其中一隻名叫瓦肯（Vulcan）的小狗在2020年死去。但在2021年3月，據傳女王又養了2隻柯基小狗。當時王室正與一連串危機對抗，包括女王丈夫菲立普親王（Prince Philip）當時健康每況愈下。

據稱當女王在疫情期間搬到倫敦西郊的溫莎城堡隔離時，這2隻柯基犬也陪伴在她身旁。

王室作家朱諾爾（Penny Junor）告訴「太陽報」，這些狗非常愛女王，從未令她失望。

她說，「當然，柯基犬不會跑到洛杉磯去接受採訪」。她意指哈利王子和妻子梅根接受名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時大吐苦水，指控王室不但有種族歧視，也不支持他們。

根據「王室寵物」（Pets by Royal Appointment，暫譯）作者霍伊（Brian Hoey），女王實在太愛她的柯基犬，甚至親手替牠們準備食物。

男僕每天下午5時整準備好狗狗的菲力牛排和雞胸肉晚餐後，由女王親自澆上肉汁。

不過，王室成員並非人人愛狗。霍伊表示，據稱女王丈夫就不太愛這種跌跌撞撞的短腿小狗，因為牠們太愛吠叫。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110909