英國女王曾訪巴西 強調國會任務為創造統一

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天辭世，她在1968年第1次也是唯一一次訪問巴西，並在國會發表演說，強調立法機關的任務是在多樣性中創造統一。

伊麗莎白二世在巴西首都巴西利亞訪問期間，受到當時的巴西總統達席瓦（Arthur da Costa e Silva）接待，參加了聯邦最高法院的會議，在國會發表演說，並在外交部的宴會上擔任貴賓。

1968年11月5日，時年42歲且已即位16年的伊麗莎白二世在巴西國會說，巴西議會面臨「很少有國家被要求解決的複雜而宏偉的問題」，並「擔任在多樣性中創造統一的繁重任務」。

伊麗莎白二世是在巴西政府發布歷史上有名的「機關法案5號」（AI-5）的前幾天在巴西國會發表演說，這部法案定義了巴西軍事獨裁統治最艱難的時期。

當時伊麗莎白二世說「議會是普通公民可以影響他們和國家治理方式的手段，因此每個議程都必須經歷不斷的調整和重生過程。」

她續稱：「因此，巴西的立法機關面臨很少有國家被要求解決的複雜性和規模性問題，而在多樣性中創造統一的繁重任務取決於你們。」

伊麗莎白二世在巴西眾議院檔案中的演說內容還強調她對巴西印象最深刻的事實之一，是巴西人民的愛國主義和團結。

當時她說：「在這方面，巴西擁有深厚的力量源泉。因此巴西成功地在這方面為世界樹立榜樣，證明不同種族的人民可以在追求共同目標的過程中共同生活和工作。」

伊麗莎白二世還強調，巴西不僅幅員遼闊，且在境內存在非常大的區域差異，包括地理、種族和經濟。

當時，巴西即將進入長期的戒嚴，伊麗莎白二世說：「所有國家都有自己的內部目標，但我相信所有自由和進步的國家都需要建立一個國際秩序和體系，讓社會可以在其中按照文明標準行事。」

伊麗莎白二世最後表示，「世界上最困難的問題是探索各國如何和諧相處。巴西以其自由主義傳統、寬容和人民的深邃人性，當然可以做出非凡的特殊貢獻。」

伊麗莎白二世訪問巴西長達11天，從當年11月1日到11日。在巴西國會發表演說的第2天，伊麗莎白二世在丈夫愛丁堡公爵菲利浦親王的陪同下，參觀巴西利亞一所幼兒園、大都會教堂和英國大使館。（編輯：韋樞）1110909