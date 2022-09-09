英國女王創舉多 曾會13位美國總統、出訪旅程哩數可繞地球42圈

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）辭世，她生前不僅是在位最久的英國元首，旅程哩數可環繞地球42圈、見過13位美國總統，7歲至今有超過200幅肖像畫，締造不少人生創舉。

法新社報導，英國女王伊麗莎白二世在位長達70年，不僅打破英國元首在位最久的紀錄，一生更創造許多里程碑。

伊麗莎白二世以96歲高齡過世之前，是世界上在位最久的現任君主和國家元首。歷史上，只有2人在位比她久，分別是在位逾72年的法國國王路易十四（Louis XIV）以及在位70年4個月的泰國國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）。

伊麗莎白二世同時也是出色的環球旅行者，她自1952年以來到訪全球100多個國家，又是一項英國君主紀錄。

她到訪次數最多的國家是加拿大、共有多達22次，也曾13度到訪法國。

根據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）計算，直到2015年11月、當時高齡89歲的伊麗莎白二世不再出國為止，她的旅程哩數可環繞地球42圈。

伊麗莎白二世在21歲還是公主時，宣誓把生命奉獻給大英國協。她正式登基成為英國女王後，她成為忙碌的元首，任內曾參與近2.1萬項活動、批准約4000項法案並接待各國元首多達112次。

例如她1954年接待衣索比亞皇帝海爾．塞拉西（Haile Selassie），1971年接待日本天皇裕仁（Hirohito），2011年曾接待美國總統歐巴馬（Barack Obama）。

伊麗莎白二世的另一項紀錄，是她參與的政治與宗教歷程，她在任內曾與15位英國首相共事，最遠能追溯到邱吉爾（Winston Churchill），最近的則是剛上任不久的特拉斯（Liz Truss）。

伊麗莎白二世並正式會見過13位美國總統及4位羅馬天主教教宗。

有趣的是，伊麗莎白二世一生當中，寄出的卡片數量也是數一數二，她光是寄給百歲人瑞的賀卡就達30萬張，寄給結婚60週年夫婦的賀卡則超過90萬張。

伊麗莎白二世同時是擁有多幅肖像畫的人，從她7歲至今，總共有超過200幅肖像畫，大多數都是以傳統風格繪製。

除此之外，伊麗莎白二世在很多方面也經常扮演先驅的角色。比方說，她在1996年成為首位訪問中國大陸的英國君主，也是第一個在美國華盛頓眾議院發表演說的英國君主。

1976年3月26日，她在訪問國防部研究單位時，寄出她人生中第一封電子郵件；1997年她推出白金漢宮官方網站，2014年她在推特（Twitter）發出個人第一篇推文；3年前，她更首次在Instagram上發文。

2012年倫敦奧運時，伊麗莎白二世和她心愛的柯基犬與007男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）一起亮相，並且搭上直升機，結合虛構與真實，丹尼爾克雷格護送女王跳傘，女王蒞臨奧運開幕會場，豔驚全場。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110909