英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

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英國女王國葬19日結束，王室在官方社群上傳一張女王穿越蘇格蘭荒地的獨照，向她致上最後敬意。（圖取自twitter.com/RoyalFamily）

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國王室今晚在英國女王伊麗莎白二世國葬結束後，以一張從未曝光過的女王獨照向她致上最後敬意。照片中的女王頭戴絲巾，獨自在蘇格蘭的荒地中行走，令人動容。

這張照片在王室推特、臉書帳號發表。根據英國每日電訊報（The Daily Telegraph）報導，這張女王獨照於1971年在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）拍攝，推文並寫下：「盼天使的飛翔吟唱您安息，紀念女王陛下。」

這段話引用英國文豪威廉．莎士比亞（William Shakespeare）經典劇作「哈姆雷特」（Hamlet）的台詞。英王查爾斯三世（King Charles III）首次以國王身分發表的談話中，也曾提到這一段話。

在「哈姆雷特」第5幕、第2景，哈姆雷特最好的朋友赫瑞修（Horatio）懷裡抱著將死的哈姆雷特，向他致敬。赫瑞修說：「一顆高貴的心碎了。晚安，親愛的王子，願天使的飛翔吟唱你安息。」

照片中是伊麗莎白二世生前徒步穿越蘇格蘭荒地的畫面。

這張照片據信是由女王的表弟、2005年逝世的李奇菲德伯爵（Lord Lichfield）所攝。李奇菲德當年也曾替查爾斯王子及黛安娜王妃（Princess Diana）拍攝婚禮的官方照片。

今天晚上，全球數十億人觀看英女王伊麗莎白二世的國葬。她隨後被安葬在溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel），王室將在葬禮結束後迎來一週的哀悼期。

白金漢宮表示：「女王陛下過世後，國王陛下希望從現在起到女王葬禮後的7天之間，度過一段王室哀悼期」。「王室哀悼將由王室家族成員、王室工作人員、代表王室執行公務者，以及履行禮儀職責的軍隊進行。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1110920