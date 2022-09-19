英國女王國葬儀式落幕 成千上萬民眾湧入倫敦含淚告別【圖輯】

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（中央社網站）英國女王伊麗莎白二世國葬19日在西敏寺舉行。她1947年在西敏寺成婚，1953年在西敏寺舉行加冕儀式，最後也在這裡向大眾告別，象徵一個時代的落幕。

國葬儀式結束後，女王靈柩被移至皇家海軍砲架車上，在大型送葬列隊中前往海德公園角（Hyde Park Corner）的威靈頓拱門（Wellington Arch），成千上萬民眾在女王靈柩運行路線的道路兩旁送別。1110919

英國民眾聚集在倫敦街頭參與女王國葬難掩哀戚。（路透社）

英國女王伊麗莎白二世19日國葬，民眾聚集在倫敦街頭等候移靈隊伍經過。（路透社）

英國女王靈柩繞行倫敦市中心，民眾在街道兩側送行。（Alkis Konstantinidis/Pool Photo via 美聯社）

英國女王國葬儀式結束後，站在倫敦林蔭大道的民眾默哀2分鐘。（路透社）

英國民眾站在柱子上觀看女王靈柩繞行經過倫敦林蔭大道。（路透社）

英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦市中心，民眾在街道兩旁送行。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

英王查爾斯三世朝女王伊麗莎白二世靈柩敬禮。（Bernat Armangue/Pool Photo via 美聯社）

英國女王國葬儀式結束，士兵抬著靈柩準備移至砲架車，查爾斯三世、王后卡蜜拉等英國王室成員在靈柩後方跟隨。（Frank Augstein/Pool Photo via 美聯社）

英國女王靈柩被移往西敏寺。（Hannah McKay/Pool via 路透社）

英國女王靈柩被移至砲架車上，從西敏寺出發前往威靈頓拱門。（路透社）

英國女王靈柩被移至皇家海軍砲架上，由142名海軍人員從英國倫敦國會西敏廳送到西敏寺。（Stefan Rousseau/Pool Photo via美聯社）

英國女王伊麗莎白二世靈柩被抬進西敏寺，舉行國葬儀式。（Ben Stansall/Pool via 美聯社）

圖為從西敏寺上方俯拍英國女王伊麗莎白二世國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

英國女王國葬儀式結束後，全國默哀2分鐘，西敏寺外皇家海軍士兵也低頭默哀。（路透社）

英王查爾斯三世（左）、王后卡蜜拉（左2）出席女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

威廉王子（前左3起）、喬治王子、凱特王妃出席英國女王國葬儀式。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）

英王查爾斯三世（第2排中間）、安妮公主（第2排中右）、威廉王子（第3排左2）、哈利王子（第3排右）等人一同走向西敏寺。（Tristan Fewings/Pool via 路透社）

英王查爾斯三世（前右）19日驅車前往西敏寺。（Emilio Morenatti/Pool Photo via美聯社）

英國凱特王妃（左起）、卡蜜拉王后、喬治王子、夏綠蒂公主驅車前往西敏寺參加女王伊麗莎白二世國葬儀式。（Hannah McKay/Pool Photo via 美聯社）

美國總統拜登（前右2）與妻子吉兒．拜登（前右3）抵達西敏寺，參加英國女王伊麗莎白二世國葬儀式。（James Manning/Pool Photo via 美聯社）

日皇德仁與皇后雅子（中間前排）、不丹國王汪曲克與王后皮瑪（中間第2排）等人抵達西敏寺，參加英國女王國葬儀式。（Bernat Armangue/Pool Photo via 美聯社）