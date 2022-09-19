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英國女王國葬儀式上百元首出席 直播看這裡

2022/9/19 16:20（9/19 17:09 更新）
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影片來源：BBC

（中央社網站）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，她的國葬於台灣時間19日晚間6時在倫敦西敏寺舉行，將有超過100位國家元首齊聚倫敦出席儀式，包括美國總統拜登（Joe Biden）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、日皇德仁等各國領袖政要。英國王室官方YouTube、英國廣播公司（BBC）、路透社等全程直播國葬儀式。

西敏寺是一座歷史悠久的古老教堂，英國歷任國王和女王都在此加冕，也是伊麗莎白二世1947年與菲立普親王（Prince Philip）結縭、1953年舉行加冕儀式的地點。

國葬儀式結束後，女王靈柩將轉往倫敦近郊溫莎城堡（Windsor Castle），安葬於聖喬治教堂（St. George’s Chapel），長眠於夫婿菲立普親王（Prince Philip）身旁。

影片來源：The Royal Family Channel
影片來源：The Royal Family
圖為19日英國女王國葬儀式前，警察在倫敦林蔭大道就位。（路透社）
圖為19日英國女王國葬儀式前，警察在倫敦林蔭大道就位。（路透社）

國葬儀式流程（以下為台灣時間）：

19日下午3時，西敏寺開放賓客進入。

19日下午5時44分，女王靈柩被移至皇家海軍砲架上，由142名海軍人員從英國倫敦國會西敏廳送到西敏寺。

19日晚間6時，國葬儀式開始。

19日晚間6時55分，儀式結束，現場會奏起輓歌「最後崗位」（The Last Post），接著是兩分鐘的全國默哀。

19日晚間7時15分，女王靈柩離開西敏寺，砲架在大型送葬列隊中載著靈柩前往海德公園的威靈頓拱門（Wellington Arch），查爾斯三世和其他王室成員會走在後面，屆時禮砲和國會大笨鐘（Big Ben）都將響起。

19日晚間8時，女王靈柩抵達威靈頓拱門後，會被移至靈車，前往溫莎城堡。

19日晚間10時，女王靈柩抵達溫莎城堡。

19日晚間11時，女王靈柩移交聖喬治教堂。

19日晚間11時45分，移交儀式結束，國王及王室成員離開聖喬治教堂。

20日凌晨2時30分，伊麗莎白二世葬於聖喬治教堂的喬治六世紀念禮拜堂。

（編輯：簡莉庭）1110919

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