英女王國葬迎史上最大維安挑戰 大批警力戒備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國女王伊麗莎白二世國葬將於19日舉行，倫敦警方表示，將是倫敦史上最大規模的維安工作。（圖取自facebook.com/TheBritishMonarchy）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦16日綜合外電報導）倫敦警方今天表示，19日舉行的英國女王伊麗莎白二世國葬，將是倫敦史上最大規模的維安工作，屆時世界領袖及數十萬名哀悼民眾將湧入英國首都。

法新社報導，倫敦都會區警察局副助理總監康迪（Stuart Cundy）在特別簡報中告訴記者：「我確信這將是都會區警察局有史以來最大規模的單一維安行動」，他補充道，「這比2012年（倫敦）奧運規模更大，也比白金禧（Platinum Jubilee）週末更大。」

英女王國葬將於當地時間19日上午10時在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，之後靈柩將由皇家靈車送往倫敦西部的溫莎城堡（Windsor Castle）下葬。

在溫莎城堡會有一場較小型、僅限家屬參加的私人葬禮，伊麗莎白二世隨後將與她去年辭世的丈夫菲立普親王（Prince Philip）、父母以及妹妹一起長眠於此。

全國各地超過2000名警官已被調派前來協助蘇格蘭警場（Scotland Yard）。康迪說：「參與這次行動的警官、警員，以及所有支援人力規模非常龐大」，「包括我們的特警、警犬隊…還有我們的皇家海軍陸戰隊」。

警方將在倫敦市中心部署超過36公里的路障，預計將有數十萬人上街。康迪表示，「警方會持續監控群眾、人數、潛在騷動和推擠行為」，「我們的設備和科技，讓我們得以從許多角度監控一切，這在管控人群方面相當重要」。

不過，大批哀悼人潮並非構成這次空前挑戰的唯一因素，「這將是都會區警方有史以來承接到最大的全球性維安工作」。這是英國自前首相邱吉爾（Winston Churchill）1965年逝世後舉辦的第一場國葬，預計將有超過2000名賓客參與。

美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都已確認出席，預料出席國葬還有各國王室成員，包括日皇德仁、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）等。

警方正在和英國政府及其他專業組織合作，與世界領導人及其維安團隊合作協調計畫。

截至目前，已有34人因各項罪行被逮捕，但警方強調這些都不是抗議君主體制的人。康迪說：「我們確保所有警官，不僅僅是都會區警察局警官，而是所有派遣到倫敦的警界同僚，都清楚理解人民有抗議的權利。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1110917