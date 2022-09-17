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中方代表據指禁瞻仰女王靈柩 北京促待客之道

2022/9/17 14:15
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（中央社台北17日電）英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳供人瞻仰悼念。據報導，將出席女王國葬的中國代表團遭到禁止前往國會大廈瞻仰女王靈柩。北京回應說，英方作為主人理應秉持外交禮節和待客之道。

據中國外交部官網，有媒體昨天在例行記者會詢及，英國議會據指拒絕中國代表團進入議會大廈瞻仰已故伊麗莎白二世女王。外交部發言人毛寧回答時作了上述表示。

她說，「伊麗莎白二世女王國葬是英國的重要活動，外國代表團應英方邀請出席活動，是對已故女王的尊敬和對英國的重視。英方作為主人理應秉持外交禮節和待客之道」。

96歲高齡的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，訂於19日在倫敦舉行國葬，靈柩暫厝國會大廈西敏宮的西敏廳。

中國外交部今早宣布，將由國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山出席。

美國Politico日前披露，由於中國對英國國會5名下議院議員、2名上議院議員實施制裁，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）拒絕讓中國政府代表團進入西敏廳（Westminster Hall）。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110917

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