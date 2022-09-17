查爾斯三世為女王守靈 悼念群眾恐須排隊24小時[影]

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世與弟弟妹妹們今天在母親伊麗莎白二世靈柩旁守夜，同時數以萬計民眾在國會大廈西敏廳外排隊向女王致上最後的敬意，他們很有可能要等上24小時。

在位長達70年的伊麗莎白二世（Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭辭世，享耆壽96歲。在19日國葬前，她的靈柩暫時停放在西敏廳（Westminster Hall）供人瞻仰。

她的4個孩子，查爾斯三世（King Charles III）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Edward）今天身穿軍裝，安靜低頭站在靈柩四周守夜，為時15分鐘。

影片來源：The Royal Family Channel

其他王室成員則多半待在長廊遠觀，包括伊麗莎白二世的部分曾孫子女。

近日已有數以萬計不分年齡、不分職業的民眾莊重排著長長隊伍，等著向女王致敬。

路透社報導，雖然前來悼念的群眾被告知可能要等非常久，他們還是願意排隊。整條隊伍秩序良好，沿著泰晤士河南岸蜿蜒，然後跨橋到西敏廳，大家都知道要等上一整夜，而氣溫預計會下降。

愛德華王子透過聲明說：「我們因這波湧來的情緒浪潮，和這麼多人努力向一個非常特別又獨特的人物表達敬愛、欽慕和尊敬的景象而深感震撼。」

57歲的貝德斯（Rosie Beddows）來自薩塞克斯郡（Sussex），她與丈夫、兒子一起排隊，經過靈柩時正好看到查爾斯三世等人守夜。

她說：「真的太棒了，太感人，太美了。這一天好漫長，但我們看到了國王。真難以置信，我想他會是很出色的國王。」

即使火車站反覆警告民眾隊伍很長，人們還是湧入南華克公園（Southwark Park）開始排隊，許多人情緒亢奮。相反地，瞻仰過靈柩的人則沉默，若有所思，還有點拘謹。

前英格蘭國家足球隊隊長貝克漢（David Beckham）排了13小時以上的隊，期間靠薯片、糖果和甜甜圈充飢，他瞻仰靈柩時，看上去雙眼含淚。

貝克漢一襲深色西裝，頭戴貝雷帽，他說：「我們今天來到這裡紀念女王陛下，時間長短一點也不重要。我們來這裡是有原因的。人人一條心。那是很特別的幾個小時。」

影片來源：The Royal Family Channel

預計在國葬舉行之前，將有75萬人瞻仰靈柩。出席國葬的政要將包括美國總統拜登、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、日皇德仁等，倫敦警方表示，這會是歷來規模最大的維安行動。

查爾斯三世今天稍早造訪了威爾斯（Wales），完成他以新君主身分巡迴英國4個構成國的行程。英國是由英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯組成。

他和王后卡蜜拉（Camilla）出席了卡地夫市（Cardiff）蘭達夫大教堂（Llandaff Cathedral）的儀式，並與教堂外的群眾交談。

威爾斯對查爾斯三世來說具有特殊意義，在即位之前，他頂著威爾斯親王的頭銜達50年之久。

不過，查爾斯三世與威爾斯首席大臣德瑞克福特（Mark Drakeford）在卡地夫城堡會談時，有少數反君主制的群眾在外面抗議。其中一人舉著寫有「廢除王室」和「終結威爾斯親王頭銜」的標語；還有一個牌子上寫著：「不是我的國王」。

過去幾天，在蘇格蘭愛丁堡，以及倫敦的國會大廈外也出現類似的小型抗議行動，但查爾斯三世的支持率在即位後呈上升趨勢。

伊麗莎白二世的8名孫輩明晚也將替靈柩守夜，包括新王儲威廉王子（Prince William）和哈利王子（Prince Harry）。

官員說，王室已調整規定，允許哈利王子和叔叔安德魯王子在守夜時穿軍裝。他們都是退役軍人，但截至目前，只有履行職務的王室成員能穿軍裝，而安德魯王子與哈利王子在卸下王室職務後，也失去了榮譽軍銜，先前在護送靈柩的列隊中著西裝現身。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110917