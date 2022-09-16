BBC：中國代表團遭禁止瞻仰英國女王靈柩

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦西敏廳供人瞻仰悼念。英國廣播公司新聞網報導，據了解，將出席19日女王國葬的中國政府代表團遭到禁止前往國會大廈瞻仰女王靈柩。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國政治新聞機構Politico率先披露，由於中國對英國國會5名下議院議員、2名上議院議員實施制裁，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）拒絕讓中國政府代表團進入西敏廳（Westminster Hall）。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日逝世，定19日在倫敦舉行國葬，她的靈柩暫厝國會大廈西敏宮的西敏廳。

英國國會下議院告訴BBC，不就安全事項評論。

9名英國人去年因為指控北京虐待維吾爾穆斯林，遭到中國祭出旅遊禁令並且凍結資產，其中包括7名議員。

北京此舉導致中國駐英國大使鄭澤光遭到禁止進入英國國會大廈。而相關反制作法現在則擴大到出席女王國葬的中國代表團。

英國和中國關係已然緊繃，這項禁止行動將會讓雙邊關係雪上加霜。

中國國家副主席王岐山可望出席19日在國會對面西敏寺（Westminster Abbey）舉行的國葬。

根據英國國會慣例全書（Erskine May: Parliamentary Practice），伊麗莎白二世於1965年同意，西敏廳除了由君主任命的掌禮大臣（Lord Great Chamberlain）管理之外，國會下議院和上議院議長也擁有掌控權。

相關內容沒有明載諸如停靈瞻仰這種場合的進出管控，但是「邀請外國貴賓蒞西敏宮對國會兩院演說」這種事「通常」經過上述3方同意。

霍伊爾和上議院議長麥福男爵（Lord McFall）去年9月告訴鄭澤光，由於中國的制裁，他不可以進入國會。當時中國政府譴責英國國會上述決定「卑鄙和懦弱」。

前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、保守黨議員勞頓（Tim Loughton）在內的7名遭中方制裁議員昨天敦促外交大臣，撤回邀請中國國家主席習近平出席女王國葬，強調考量到人權紀錄，中國政府出席「完全不恰當」。

勞頓告訴英國廣播公司：「跟已遭揭露犯下像北京那種暴行的國家不可以有黃金時代、正常關係，特別像是對維吾爾人種族滅絕、鎮壓西藏至少60、70年，以及現在正在香港發生的那些事。」

習近平雖在女王國葬受邀賓客名單中，但據信不會親自出席，英國官員預期將由王歧山出席。

唐寧街首相府發言人指出，邀請邦交國出席國葬為慣例。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110916