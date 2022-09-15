英國女王國葬 法國總統馬克宏將參加

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天表示，他將前往倫敦參加英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，馬克宏已經致電英國國王查爾斯三世（King Charles III）對他失恃表達哀悼之意。

法新社報導，艾里賽宮（Elysee）14日在聲明稿中表示，馬克宏（Emmanuel Macron）「向（英國）國王致上最誠摯的哀悼之意，並表達全力支持。」

「他表達法國人民對於伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世的悲傷，以及法國人民的心與英國人民同在。」

馬克宏同時「祝福（英國）國王取得最大的成功，並表示在面臨共同挑戰之際，他將全力以赴，持續兩人近年來聯手執行的任務，從對抗氣候變遷和保護地球著手。」

馬克宏在推特（Twitter）發文表示，19日「我將在倫敦參加葬禮」。

「法國和英國的關係牢不可破。我們將追隨伊麗莎白二世陛下的道路，繼續建立兩國關係。」

伊麗莎白二世靈柩今天抵達倫敦西敏廳（Westminster Hall）停放，在19日舉行國葬前供民眾瞻仰悼念。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1110915