英國女王國葬 印度總統慕爾穆將出席

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（中央社記者林行健新德里15日專電）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬將於9月19日在倫敦西敏寺舉行，印度將由總統慕爾穆（Draupadi Murmu）出席。

印度外交部發布新聞稿表示，總統慕爾穆將於17日至19日訪問倫敦，代表印度參加英國女王伊麗莎白二世國葬儀式，傳達印度政府的哀悼。

在伊麗莎白二世辭世消息公布後，慕爾穆立即在推特（Twitter）發文說，世界失去了一位「偉人」，伊麗莎白二世帶領英國走過70多個春秋，如今一個時代隨之過去。

慕爾穆（Draupadi Murmu）7月25日就職，是印度首位原住民部落出身的總統，也是印度第2位女總統。

印度外交部表示，英國元首及大英國協元首伊麗莎白二世8日辭世，總理莫迪（Narendra Modi）表示哀悼，外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）也於12日親赴英國駐新德里高級專員公署致哀；印度政府宣布11日為全國哀悼日。

印度是大英國協成員，與英國互設的高級專員公署等同大使館。

印度外交部說，伊麗莎白二世在位70年間，印度與英國的關係逐年轉化、興旺及強化，她作為大英國協元首，在提升全球許多民眾的福祉上，扮演重要角色。

印度曾是英國殖民地，印度人對英國懷有特殊情感，伊麗莎白二世曾於1961年、1983年和1997年訪問印度，受到民眾熱烈歡迎。（編輯：郭中翰）1110915