巴西大選前 總統波索納洛將出席英女王國葬

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西總統波索納洛將參加下週在倫敦舉行的英國女王伊麗莎白二世國葬和在紐約舉行的聯合國大會，評論家認為這是世界領袖經常在選舉前用來加強自身政治家形象的策略。

巴西總統選舉首輪投票將於10月2日舉行，波索納洛（Jair Bolsonaro）爭取連任。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）國際關係專家薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）分析，波索納洛試圖通過這些國際行程來塑造一個嚴肅的政治家形象。

薩巴蒂尼表示，國家元首出席正式儀式和多邊會議是常見用來提升形象的方式，但對選舉的影響必須取決於發言內容是否得體，否則會引起反效果。

各國元首都受邀到倫敦與英國王室成員一起參加將於19日舉行的伊麗莎白二世國葬。

波索納洛20日將在紐約聯合國大會開幕式上發表演說。

美國智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）拉美政治專家哈金（Peter Hakim）認為，波索納洛可受益於他在行程中受到的關注；與留在巴西相比，波索納洛去英國和在聯合國演講可能會得到更多關注。

例如在聯合國大會的演講可能吸引更多聽眾，觸及那些平時不關注波索納洛在社群媒體動向的人。

哈金說，波索納洛在選前有爭議的言論或行動會損害他的形象，但由於伊麗莎白二世國葬和聯合國大會都是非常正式的儀式，風險較低。

他分析，波索納洛認為將自己與伊麗莎白二世和英國王室的價值觀連在一起非常正面，因此決定在總統大選前前往倫敦。

此外，媒體廣泛報導伊麗莎白二世去世和後續消息，波索納洛參加國葬也可以顯示他認可一位有權勢女性的成就，以此吸引女性選民。

薩巴蒂尼說，伊麗莎白二世女王被視為吸引一定國際共識的有尊嚴人物，與這樣的人物形象聯繫會讓波索納洛受益。

薩巴蒂尼認為，此時波索納洛最大的動機還是與其他國家元首及王室成員合影留念，加強他作為政治家和國家元首的形象。

而前往紐約參加聯合國大會也可視為波索納洛在選前通過多邊會議和非正式接觸加強他與國際聯繫的機會。

波索納洛曾多次表示電子投票系統不可靠，並暗示他可能不會接受10月選舉的結果。

薩巴蒂尼說，如果波索納洛試圖指控選舉舞弊或引起政治動盪，他可能會預先加強與國際聯盟以避免潛在的反彈；像是兩個月前他在巴西利亞會晤各國外交使節時再次質疑巴西選舉可信度和電子投票系統的安全性，只是現在是世界矚目的活動。（編輯：郭中翰）1110915