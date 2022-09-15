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英國女王靈柩停放西敏廳 悼念瞻仰人潮綿延4公里[影]

2022/9/15 12:30（9/15 13:24 更新）
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英國女王伊麗莎白二世的靈柩暫時停放在有925年歷史的西敏廳。（圖取自twitter.com/royalfamily）
英國女王伊麗莎白二世的靈柩暫時停放在有925年歷史的西敏廳。（圖取自twitter.com/royalfamily）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩暫時停放在有925年歷史的西敏廳，首批民眾在歷經日曬雨淋的漫長等待後，今天依序入內向女王致意。

法新社報導，英國女王覆蓋著王旗的靈柩稍早從白金漢宮（Buckingham Palace）移至西敏廳（Westminster Hall）供民眾瞻仰。排隊等著向女王致意的人潮綿延4公里長，而隊伍最前端的民眾更是在外紮營了48小時。

50歲的會計師哈維（Sue Harvey）走出西敏廳時表示：「裡面真的一片寂靜，現場氣氛哀戚至極。許多人都流下淚來，但卻完全靜默無聲。」

哈維跟法新社記者說：「她是我知道的一切。無論隊伍要排多長，我都希望瞻仰靈柩。」

民眾14日歷經漫長等待後，至西敏廳內瞻仰英國女王。（路透社）
民眾14日歷經漫長等待後，至西敏廳內瞻仰英國女王。（路透社）

● 老兵致意 送別前三軍統帥

在西敏廳內，許多人在女王靈柩前停下腳步、低頭鞠躬或行屈膝禮，有些人在胸前畫十字或脫帽致意，氣氛莊嚴肅穆。

有些人對著女王靈柩禱告或拿出面紙拭淚。有些人推著嬰兒車帶著幼兒前來悼念。現場還有年邁的老兵停下腳步，最後一次向他們的前三軍統帥行禮。

稍早，英國國王查爾斯三世（King Charles III）引領王室家族，將女王靈柩移送西敏廳停靈。

新王、他的弟妹與兩個兒子威廉（Prince William）和哈利（Prince Harry）以每分鐘走75步的速度前進。期間，大笨鐘（Big Ben）敲響鐘聲、海德公園（Hyde Park）鳴槍向女王致敬。

● 北愛民眾：等一整晚也甘願

在舉行完簡短的英國國教儀式後，新任首相特拉斯（Liz Truss）與穿著黑色服裝的國會議員們列隊步過女王靈柩。女王將在西敏廳停靈5天，期間西敏廳將全天候開放。

特地從北愛爾蘭趕來的53歲民眾克萊德（Andrew Clyde）說：「沒有人想要等待，但我們覺得這是對女王最起碼的尊重，因為我們一生之中，她都在奉獻。」

「如果我必須等一整晚，我也甘願。」

英國女王伊麗莎白二世14日在倫敦自白金漢宮移靈至國會西敏廳，排隊等著向女王致意的人潮綿延4公里長。（路透社）
英國女王伊麗莎白二世14日在倫敦自白金漢宮移靈至國會西敏廳，排隊等著向女王致意的人潮綿延4公里長。（路透社）

女王靈柩由白金漢宮移送到西敏宮是11天國喪期的一環。這位英國史上在位最久君主的葬禮將於19日舉行。

移靈期間，查爾斯三世兩位兒子哀傷的神情，不免讓人想起1997年時，當時年僅15歲與12歲的威廉與哈利同樣低著頭，一路護送他們母親黛安娜王妃（Princess Diana）的靈柩。

但這對曾經親密無間的兄弟在哈利卸下王室職務，與他美國妻子梅根（Meghan）搬到加州後，如今形同陌路。

● 85歲翁：錯過女王加冕 絕不錯過向女王送別

英國政府已提醒大眾，排隊人潮可能會長達16公里。

今天稍早跟著排隊的85歲老翁佛萊特曼（Brian Flatman）說，他「絕對不會」放棄向女王致敬的機會，因為他1953年已錯過女王的加冕典禮。

他提到當時的景況時說：「我當年16歲，我們在午夜前趕到海德公園角（Hyde Park Corner），占到視角超棒的位置，但後來我突然覺得身體不適，一路拖著病體撤回南倫敦。」

「這一次，我絕對不會錯過。我會在那（女王靈柩旁邊）待上幾分鐘，感謝她這一生的付出。她是眾人尊崇的楷模。」

英國政府表示，西敏宮實施嚴格的規定與機場等級的安檢措施。當局預測，等著瞻仰伊麗莎白二世靈柩的人數，會「遠遠超過」女王母親伊麗莎白王太后2002年逝世時的20萬人次。

新上任的倫敦警察廳廳長羅利（Mark Rowley）告訴天空新聞網（Sky News）電視台說：「這對都會區警察局（Metropolitan Police）與我個人而言，都是一大挑戰，但我們已為此準備了許多、許多年。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110915

民眾徹夜排隊，等待向女王致意。（路透社）
民眾徹夜排隊，等待向女王致意。（路透社）
英國女王伊麗莎白二世14日在倫敦自白金漢宮移靈至國會西敏廳，民眾夾道致哀。（圖取自twitter.com/royalfamily）
英國女王伊麗莎白二世14日在倫敦自白金漢宮移靈至國會西敏廳，民眾夾道致哀。（圖取自twitter.com/royalfamily）
英國女王伊麗莎白二世14日移靈至國會西敏廳，現場民眾眾多。（圖取自twitter.com/royalfamily）
英國女王伊麗莎白二世14日移靈至國會西敏廳，現場民眾眾多。（圖取自twitter.com/royalfamily）
英國女王伊麗莎白二世14日在倫敦自白金漢宮移靈至國會西敏廳。圖為移靈的隊伍。（圖取自twitter.com/royalfamily）
英國女王伊麗莎白二世14日在倫敦自白金漢宮移靈至國會西敏廳。圖為移靈的隊伍。（圖取自twitter.com/royalfamily）
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