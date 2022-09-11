威廉凱特與哈利梅根久違同框 英媒盼王室和解

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英國威廉王子（左2）與妻子凱特（左1）、哈利王子（左4）與妻子梅根（左3）10日一同現身，觀覽民眾在溫莎城堡外向已故女王伊麗莎白二世獻上的花朵。（路透社）

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國威廉王子夫婦與哈利王子夫婦10日一同現身，英國媒體今天紛紛以頭版報導4人意外合體，期盼王室兄弟能夠和解。

法新社報導，威廉與哈利及兩人的妻子凱特和梅根穿著全黑喪服，在溫莎城堡（Windsor Castle）外，觀覽自英國女王伊麗莎白二世8日以96歲高壽過世以來，民眾留下的一排排花束。

這一幅盡釋前嫌的畫面，登上許多報紙的週日頭版。

「週日鏡報」（Sunday Mirror）頭版標題為「為了奶奶再次團聚」，「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）標題是「悲傷的團聚」，「太陽報」（The Sun）則是「4人都到了」。

儘管4人久違同框，但關係似乎依舊有些尷尬，「星期日泰晤士報」（Sunday Times）標題寫道：「開戰的溫莎王朝為了向女王致敬而尷尬休戰」。

太陽報專欄作家、王室專家席維德（Ingrid Seward）說，「女王的死似乎辦到了不可能的事情，讓威廉和哈利兩兄弟再次合體」。

「當他們從同一輛車上下來，在妻子陪同下於溫莎漫步時，全國上下屏息關注。」

她表示：「很有可能因為情緒如此高漲，能讓兩兄弟再次成為朋友。」

「每日郵報」（Daily Mail）的文恩（Sarah Vine）表示，這次重聚「讓數以百萬人感到高興」。

英國威廉王子（前左2）與妻子凱特（前左1）、哈利王子（前左3）與妻子梅根（前左4）10日從溫莎城堡走出。（路透社）

她說，「這會持續下去嗎？我們必須祈禱它會」，並呼籲哈利放棄出版自傳的計畫。

她表示，「現在是寬恕的時刻，是時候把所有事情放到一邊，找出共同向前邁進的方法」。

儘管部分媒體的標題透露著樂觀，但星期日泰晤士報寫道，「雖然兩兄弟在溫莎表演了一場團結秀，但據了解，他們事前的幕後談判時間延長，導致抵達溫莎城堡的時間推遲了45分鐘」。

太陽報也報導，「據知過去的傷口沒有完全癒合，這次（在溫莎城堡）散步更像是暫時休戰」。

週日電訊報報導，這次合體「是一場猛烈公關，目的是要阻止10天的全國哀悼期，被王室兄弟依舊不和的故事所掩蓋」。

報導讚揚威廉王子「遞出橄欖枝」，但同時警告「雖然共同亮相，無疑將為這對曾形影不離的兄弟開啟治癒的過程，但不可否認的是，通往和平的道路並非沒有潛在坑洞」。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）111091