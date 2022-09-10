查爾斯三世正式即位英國國王：母親樹立典範 我深知責任重大[影]

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世8日辭世後，她的長子查爾斯三世今天正式被宣布即位英國國王，登基儀式充滿了古老傳統和政治象徵意義，且這場儀式首次進行現場直播。

美聯社報導，由政要和高階官員組成的登基會議（Accession Council）在倫敦聖詹姆士宮（The St. James Palace）舉行儀式，以承認查爾斯三世的王權。

登基會議先在沒有國王在場的情況下會面，並正式確認了國王頭銜為英王查爾斯三世（King Charles III），然後查爾斯三世與他們一同完成一連串的宣誓和宣言。

英國廣播公司（BBC）報導，這是英國首次透過電視全程轉播登基儀式。

登基儀式上，查爾斯三世的妻子卡蜜拉（Camilla）王后（Queen Consort）和長子威廉王子（Prince William）也陪同出席。具備王儲身分的威廉王子繼承了父親的「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜，威爾斯親王是英國王位第一順位繼承人傳統上使用的頭銜。

查爾斯三世宣告他鍾愛的母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的死訊。

他表示：「全世界都感受到我的哀傷，我們都承受了無法挽回的損失。」

「我的母親樹立了一個典範，她終生愛人並且無私為國為民服務。」

查爾斯三世還說：「我母親任內的付出和奉獻，成就非凡。我們悲傷的同時，要感謝她終生恪守君主職責。我深知現在交付到我身上，這份偉大的傳承和使命，以及做為君主的重責大任。」（譯者：張欣瑜、陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110910