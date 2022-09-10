英國女王辭世 查爾斯告訴首相特拉斯：我一直害怕這刻到來

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查爾斯三世（左）9日在白金漢宮首次以國王身分接見首相特拉斯（右）。（路透社）

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國新國王查爾斯三世（Charles III）9日與英國首相特拉斯交談時，形容母親伊麗莎白女王辭世是他「一直害怕」面臨的時刻。這段對話被在場的電視攝影機捕捉下來。

路透社報導，查爾斯三世9日從女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）8日逝世地蘇格蘭返回倫敦，來到白金漢宮（Buckingham Palace）外與前來向女王致敬的民眾打招呼，其後與英國新首相特拉斯（Liz Truss）首度會面。

查爾斯國王在白金漢宮的覲見廳（audience room）接見特拉斯。在影片當中，可聽見國王對英國首相說：「這是我一直害怕的時刻，我知道許多人也是。」

稍早查爾斯國王與妻子卡蜜拉王后（Queen Consort Camilla）驅車抵達白金漢宮時，臨時起意下車與民眾互動。兩人停留10多分鐘，除了與數十名致意民眾握手寒暄，還瀏覽擺放在王宮外的獻花。

查爾斯國王與6日才上任的特拉斯會面時，他告訴對方：「我們不希望占用妳太多時間。」

特拉斯向查爾斯國王表達慰問後，查爾斯說：「今天下午我們抵達時，真的很感動。所有這些人前來致上慰問…與獻花。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1110910