傳奇歌手湯姆瓊斯來台開唱 樂收金字黑扇讚好美

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（中央社記者王心妤台北12日電）全球銷量超過一億張的傳奇歌手湯姆瓊斯（Tom Jones）今晚在台北國際會議中心開唱。他昨晚抵台時，台灣主辦單位先送上寫有他名字的金字手寫扇子，讓他開心地頻頻稱讚好美。

湯姆瓊斯昨晚先抵台準備演唱會，主辦單位特別送上手寫「湯姆瓊斯」4個金字的黑底扇子，讓湯姆瓊斯相當喜歡，頻頻稱讚「好美！」更主動表示，「我可以擁有它嗎？」

主辦單位表示，演唱會今晚6時起開放現場購票。

湯姆瓊斯擁有的經典歌無數，包含It's Not Unusual、She's A Lady、Delilah及舞池性感Sexbomb、007系列的電影「霹靂彈」主題曲Thunderball等，出道近60年，他的樂風橫跨流行、搖滾、節奏藍調、鄉村、舞曲、電子、靈魂、福音等，獲得已故英國女王伊麗莎白二世封爵，以表彰他對音樂的貢獻。（編輯：李亨山）1130312