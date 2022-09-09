英王查爾斯三世繼位 王位前十順位繼承人一併更新

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國伊麗莎白女王辭世，新國王查爾斯三世（King Charles III）繼位，威廉王子成為新王儲，是王位第一順位繼承人，威廉的大兒子喬治王子是第二順位，威廉的弟弟哈利王子則排第五。

英國在位期間最長的伊麗莎白二世女王8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）駕崩後，73歲的查爾斯立即成為國王，排在其後的王位繼承順位名單也前進了一個位置。

查爾斯與黛安娜王妃的長子、40歲的威廉王子目前是王位的第一順位繼承人。

他和妻子凱特原本的正式頭銜為劍橋公爵和公爵夫人，但他可能繼承父親頭銜康瓦爾公爵（Duke of Cornwall），凱特則為康瓦爾公爵夫人。

預料查爾斯三世會在未來數日任命威廉為威爾斯親王（Prince of Wales），即一般賜予王儲的頭銜。

威爾斯親王是英國王位第一順位繼承人傳統上使用的頭銜，威廉王子將成為第22個使用此頭銜的人。

威廉王子的9歲長子喬治王子（Prince George）將成為第二順位繼承人。

身為威廉和凱特的第一個孩子，喬治在2013年7月22日於倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）出生以來就是鎂光燈焦點。

喬治的妹妹、現年7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）是第三順位繼承人。威廉和凱特最小的兒子、4歲的路易王子（Prince Louis）則排第四。

伊麗莎白二世女王今年6月慶祝登基70週年的白金禧，路易王子在白金漢宮陽台觀看皇家空軍軍機表演時，表情超級豐富，搶盡鋒頭。

威廉的37歲弟弟、正式頭銜為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子是王位第五順位繼承人。哈利和妻子梅根卸下英國高階王室成員職務後，斥資1470萬美元在加州購買豪宅，移居美國。

哈利和梅根的第一個孩子、3歲的亞契．蒙巴頓－溫莎（Archie Mountbatten-Windsor）是第六順位繼承人。

梅根去年接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時透露，白金漢宮拒絕給亞契王子頭銜。梅根表示，得知這個消息時非常難受，同時也引發王室體制有種族歧視的爭議。

哈利與梅根去年出生的女兒莉莉貝－黛安娜．蒙巴頓－溫莎（Lilibet-Diana Mountbatten-Windsor）是第七順位。她以哈利王子已故母親黛安娜王妃的名字命名。據稱女王在登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee）時，第一次見到這個曾孫女。

王位第八順位繼承人是查理國王深陷醜聞的弟弟安德魯王子。62歲的安德魯今年2月才擺平與美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）的性侵官司。

朱弗里在曼哈頓聯邦地方法院提起民事訴訟，稱20多年前，安德魯王子在她未滿18歲時，在美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）同夥、英國名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦住宅內性侵她。

儘管安德魯已經被拔除殿下頭銜與王室贊助，但依舊保有王位繼承權。

安德魯和前妻佛格森（Sarah Ferguson）的長女、34歲的碧翠絲公主（Princess Beatrice）是第九順位繼承人。

碧翠絲公主在2018年嫁給英國地產開發商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）。兩人的女兒、不滿1歲的席安娜（Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi）是第十順位繼承人。（譯者：戴雅真/核稿：楊明暐）1110909