英國女王駕崩 國葬與王室成員加冕細節一次看

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國在位時間最長的女王伊麗莎白二世今天辭世，享耆壽96歲。英國政府和王室多年來持續規劃，要確保王位在女王逝後能順利交接，並妥適紀念她創造歷史的70年統治。

美國廣播公司新聞網（ABC News）整理未來數日可能發生的事。

● 葬禮會在何時何地舉行？

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮將遵循傳統的國喪期，於逝世10天後舉行，一般預期地點會在西敏寺（Westminster Abbey）；這將讓她成為自1760年以來，第一位在西敏寺舉行葬禮的元首，來自世界各國的政要和元首預料都將出席。

● 女王的長眠地在哪裡？

預料她將在溫莎城堡（Windsor Castle）喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）的私人墓園下葬，長眠於父親喬治六世（King George VI）、胞妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）和結褵73載的丈夫菲立普親王（Prince Philip）身旁。她晚年常常來到溫莎城堡。

● 會有開放公眾參加的送葬行列或紀念活動嗎？

靈柩預計將安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）的西敏廳（Westminster Hall），供大眾瞻仰。

自從女王駕崩消息獲得證實以來，白金漢宮大門外不斷湧來人潮。

● 查爾斯的加冕儀式何時舉行？

女王和菲立普親王的長子查爾斯在女王辭世後，成為國王查爾斯三世（King Charles III）。

由高階官員主導的登基會議（Accession Council），預料將在女王辭世隔天於倫敦的聖詹姆士宮（St. James's Palace）召開，以正式宣布查爾斯為新的君主；加冕儀式則可能在數月後舉行。

● 卡蜜拉會一同接受加冕嗎？

康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉和查爾斯預料將一同接受加冕。

女王曾於2月要求，查爾斯成為國王時，卡蜜拉要以「王后」身分為人所知。王后是國王配偶的頭銜，依據英國法律，任何與國王結婚的人都會立刻成為王后。

● 威廉與凱特將有新頭銜？

查爾斯如今成為國王，長子威廉（Prince William）會是王位第一順位繼承人，獲得康瓦爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜，凱特（Kate）則為康瓦爾公爵夫人。

預料查爾斯會在未來數日任命威廉為威爾斯親王（Prince of Wales），即一般賜予王儲的頭銜。

● 哈利仍是王位繼承人嗎？

查爾斯的次子哈利（Prince Harry）仍是王室成員，因此仍在王位繼承人名單中，目前是第5順位繼承人，他的兒子亞契（Archie）和女兒莉莉貝（Lilibet）分別為第6和第7順位繼承人。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110909