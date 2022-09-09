英國女王逝世查爾斯繼位 加勒比海掀擺脫君主制聲浪

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（中央社牙買加金斯敦8日綜合外電報導）英國女王今天逝世，其子查爾斯繼位為國王，曾為殖民地的加勒比海國家傳出反彈聲浪，政界與運動人士再度呼籲廢除英國君主為國家元首的地位，並要求英國為奴隸制賠償。

路透社報導，牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）說，牙買加會悼念在位70年的伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）；安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）下令降半旗，直到伊麗莎白二世葬禮結束為止。

但在加勒比海一些角落，有些人對遠在天邊的君主在21世紀應扮演的角色存有疑慮。

今年稍早，一些大英國協領袖在盧安達首都基加利（Kigali）舉辦的峰會上，對伊麗莎白二世將大英國協的領導權交給查爾斯感到不安。

今年3月，現為王位繼承人的威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate）到貝里斯、牙買加與巴哈馬訪問8天，也面臨要求為奴隸制賠償與道歉的聲浪。

擔任巴哈馬國家賠償委員會（Bahamas National Reparations Committee）主席的44歲學者霍爾-康貝爾（Niambi Hall-Campbell）今天說：「隨著君主政體的角色出現改變，我們認為這是一個大好機會，可以推動為這個地區做出賠償的討論。」

霍爾-康貝爾向女王的家人表示哀悼，並提到查爾斯去年在紀念巴貝多擺脫英國統治成為共和國的典禮上，承認有「駭人聽聞的奴隸制暴行」。

她說，她希望查爾斯能發揮領導力，反映「順應時代要求的正義。那樣的正義就是補償正義」。

在15到19世紀，有超過1000萬名非洲人戴上鐐銬，被捲入歐洲國家在大西洋的奴隸買賣。能在嚴苛旅途中存活下來的人，最後被迫在加勒比海與美洲的農園勞動。

主張賠償的牙買加運動人士韓密爾頓（Rosalea Hamilton）說，查爾斯在基加利會議上發言時，提到他對奴隸制感到悲痛，令人「懷抱一絲希望，期待他從歷史學到教訓，了解『直到今日』仍有許多國家因此承受痛苦的衝擊，並回應大家提出的賠償要求」。

查爾斯當時在基加利演講，並未提到賠償一事。

在威廉與凱特訪問期間，韓密爾頓協調組織的「提倡者網絡」（Advocates Network）發表公開信，要求「道歉並賠償」。韓密爾頓還說，女王的孫子有機會領導關於賠償的對話。

牙買加政府去年表示，約有60萬名非洲人被強制帶到蔗田與香蕉園工作，替英國奴隸主人創造財富，為此宣布要求英國賠償的計畫。

巴貝多的「加勒比海和平與整合運動」（Caribbean Movement for Peace and Integration）秘書長鄧尼（David Denny）說：「無論是誰坐上這個位置，都應該要求他讓王室賠償非洲人。」

他說：「我們都應該努力廢除王室作為國家元首的地位。」

牙買加已宣告，可能不久後將跟隨巴貝多的腳步，擺脫王室統治。這兩個國家仍是大英國協成員。

8月執行的民調顯示，56%的牙買加人支持廢除英國君主的國家元首地位。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110909