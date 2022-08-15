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印度獨立紀念日 莫迪：2047年躋身已開發國家

2022/8/15 18:39（8/15 19:04 更新）
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印度15日度過獨立76週年紀念日，總理莫迪（前左）在全國演說提出25年願景，希望印度能在2047年建國百年之際躋身已開發國家之林。（圖取自twitter.com/narendramodi）
印度15日度過獨立76週年紀念日，總理莫迪（前左）在全國演說提出25年願景，希望印度能在2047年建國百年之際躋身已開發國家之林。（圖取自twitter.com/narendramodi）
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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度今天度過獨立76週年紀念日，總理莫迪（Narendra Modi）在對全國演說中提出他的25年願景，希望印度能在建國百年之際、也就是2047年，躋身已開發國家之林。

印度於1947年8月15日正式脫離英國統治，成為主權獨立國家，首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）當天在首都德里的紅堡（Red Fort）升旗，之後歷任總理每年也都遵循此例，成為獨立紀念日的傳統。

莫迪上午先到聖雄甘地陵墓獻花，之後到紅堡升旗，並發表了長達80分鐘的演說。

他提出「5大承諾」與印度人民共勉勵，分別是：全心投入印度發展、拋棄殖民心態、以傳統為榮、全民團結、以及善盡國民義務，希望讓印度能在慶祝獨立100年時，成為已開發國家。

莫迪說：「我呼籲年輕人奉獻未來25年的生命促進國家發展，讓我們攜手為全人類的發展而努力。」

印度在1947年時被列為第三世界國家，目前為開發中國家。根據世界銀行資料，截至2021年，印度國內生產毛額（GDP）為3兆1700億美元，人均GDP為2277美元。

莫迪重申提升國家自給自足能力的重要性，並且呼籲印度人民與政府一同對抗現今兩大挑戰：貪汙與裙帶主義。

演說中，莫迪也向印度開國英雄們致敬，並讚揚婦女及原住民在印度爭取獨立的過程中所扮演的重要角色。

除了在紅堡的紀念儀式之外，以培養青年科學家為宗旨的「印度太空小子」（Space Kidz India）組織最近也用汽球把一面印度國旗送到地表30公里的高空，作為慶祝活動的一部分。

獨立紀念日是印度三大全國性重要節日之一，另兩個是1月26日的「共和國日」及10月2日的聖雄甘地誕辰。（編輯：林憬屏）1110815

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