印度獨立75週年 莫迪立志25年內成已開發國家

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（中央社新德里15日綜合外電報導）印度今天慶祝獨立75年，總理莫迪在全國演說中立下25年內成為已開發國家的志向，但貧窮、宗教對立、種姓制度、婦女安全等問題，仍像枷鎖般綑綁著這頭甦醒中的大象。

「我們必須於未來25內將印度變成已開發國家，在我們有生之年。」71歲的莫迪（Narendra Modi）頭戴印有國旗色調招牌頭巾，在舊德里建於17世紀的地標紅堡（Red Fort）城牆上發表獨立75週年演說時，期勉年輕人「目標遠大」，為報國志業奉獻金色年華。

上任後銳意推崇本土文化的這位右派領導人操著印地語說：「這得破釜沉舟，我們應該朝向這目標全力以赴。」

他在75分鐘長演說中強調：「數百年殖民主義已經從情感上限制我們的想像、扭曲我們的思維。當我們自己或圍繞我們身旁出現了跟殖民主義有關、即使是最微不足道的事情，都必須加以擺脫。」

世界銀行（World Bank）目前將印度列為中低所得經濟體，人均國民所得介於1086美元至4255美元間。諸如美國那樣的高所得國家人均國民所得高於1萬3205美元。

印度為全球第6大經濟體，截至明年3月底為止的本會計年度經濟成長率預期將會超過7%，是增速最快主要經濟體之一。

許多專家表示，印度可能於2050年之前擴張成為次於美國和中國的全球第3大經濟體，但是相較於許多國家，其人均所得可能維持在偏低水準。印度目前人均國民所得約為2100美元。

印度目前約有14億人口，明年可望超越中國成為全球最大人口國。

儘管印度為全球最大、成長最速經濟體之一，數以百萬計印度人依然深陷貧窮之中，莫迪政府卯足全力為不斷增長的人口創造就業機會。

印度婦女經常被邊緣化，而且遭遇性暴力的比例很高，全國大部分地區依舊存在具壓迫性而且難以逃避的印度教種姓制度。

儘管開國元勛曾經為了讓所有印度人能夠奉行自己信仰而奮鬥，獨立75年後，不同宗教間依舊涇渭分明。

許多人更擔心宗教平等理念遭到莫迪領導的印度人民黨（BJP）打擊，尤其是印度為數約2億的穆斯林對此更引以為憂。印度教民族主義色彩濃厚的BJP許多支持者抱持印度教霸權心態。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110815