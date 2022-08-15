印度獨立紀念日 代表處創新用小朋友秀國旗致賀

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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度今天歡度獨立76週年紀念日，中華民國駐印度代表處別出心裁，以兩位小朋友頭頂兩國國旗的超萌照片，象徵台灣與印度友誼，許多印度網友大讚可愛，同時也表達支持台灣。

駐印度代表處昨晚推文祝賀印度獨立紀念日，貼出一張台灣小朋友和印度小朋友比肩而站、頭上頂著兩國國旗的照片，期盼兩國友誼從小朋友開始扎根。

推文稱：「從小開始，我們建立友誼，為未來的世代攜手努力。駐印度代表處在印度獨立紀念日這一天，為世界最大民主國家的政府與人民獻上最衷心的祝賀。」

照片與推文獲得印度網友的正面回應，短短數小時就有4000多個「讚」，許多人貼出兩國的國旗圖案，有人讚照片「可愛」，有人留言「愛台灣」、有人表示「印度將和台灣站在一起」，還有人稱台灣是自由主權國家。

去年印度獨立紀念日，駐印度代表處在推特貼出駐印度代表葛葆萱的祝賀影片，形容台灣與印度之間的友誼「長久且強韌」，期望進一步強化互惠互利的夥伴關係，推動共享價值及共同利益。

葛葆萱今天向中央社記者表示，駐印度代表處今年希望以別出心裁的方式，向印度民眾傳遞祝福，「剛好館員的小孩和鄰居過來，就拍下這張照片。」

印度於1947年8月15日正式脫離英國統治，成為主權獨立的國家，1947年印度獨立法在這一天生效。印度獨立法在1950年1月26日被印度現行憲法所取代，因此印度在1月26日慶祝「共和國日」。

根據印度國家旅遊部的「不可思議的印度」（Incredible India）網站，印度人會在獨立紀念日放風箏，慶賀得到解放。

台灣與印度的關係過去10年來進展快速，雙方在農業、投資、鐵路、民航、避免雙重課稅、產業、海關等方面簽署雙邊協議，科技與文教交流也逐年更趨頻繁。（編輯：韋樞）1110815