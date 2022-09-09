英國女王逝世 中國媒體大幅報導提及訪中往事

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（中央社記者邱國強北京9日電）英國女王伊麗莎白二世逝世後，中國媒體普遍進行大篇幅報導，並成為網路熱搜消息，討論熱烈。其中，中國媒體普遍提到她1986年訪問中國，並與夫婿菲利浦親王同遊長城的往事。

截至目前為止，中國領導人及官方尚未對伊麗莎白二世逝世發表談話。而中國國家主席習近平今年以來曾二度向她致電。一次是祝賀她登基70週年，另一次是對她感染COVID-19病毒表示慰問。

伊麗莎白二世逝世的消息在台北時間今天凌晨1時30分過後傳來。但在此之前，中國網友早已展開熱烈討論，甚至出現一些她已經逝世的假消息，其中包括一些假冒英國廣播公司（BBC）推特帳號發出的假消息。

英國白金漢宮正式宣布女王逝世後，中國媒體相繼作出報導，直至今天上午陸續推出伊麗莎白二世的生平介紹、在位期間的中英關係、王室內部關係，以及相關軼聞。其中，一張她與菲利浦親王1986年訪中時共遊長城的舊照，最受關注，不少中國網友予以轉發。

環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」上午發表文 章，指伊麗莎白二世在位期間「長期關心和支持中英友好，是中英關係發展的親歷者和推動者」。

文章還引用伊麗莎白二世訪中時在國宴上的談話說，「大約390年前，我的先祖伊麗莎白一世寫信給萬曆皇帝，希望英國與中國之間能夠發展貿易。不幸，那封信沒有能送到中國皇帝的手中。還好，如今的郵政服務有所改善」；而時任中國國家主席李先念則回應，女王的訪問「有力地推動了兩國關係的深化」。

根據資料，伊麗莎白二世在位期間，僅於1986年與菲利浦親王訪問中國1次，當時曾前往北京、上海、西安、昆明、廣州等地訪問，並曾參觀長城、紫禁城、兵馬俑博物館等知名景點。

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其他中國媒體對伊麗莎白二世逝世也多半有較大篇幅的報導，其中包括對照她從青年到老年的容貌及儀態變化，也受到不少中國網友的轉發和點評。

對於伊麗莎白二世逝世的消息，中國網友雖然關注，但討論相對平和，除了表示惋惜，也較多集中在英國王室以往發生的風風雨雨；部份網友也討論起繼位的查理三世，並說他的王位等了70年「終於等到了」。（編輯：周慧盈）1110909