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向英女王致敬 新加坡政府建築葬禮當天降半旗

2022/9/9 13:25（9/9 13:36 更新）
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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）英國女王伊麗莎白二世昨天辭世，享耆壽96歲。新加坡總理李顯龍對此深感哀傷，向英國王室成員、人民表達最深切哀悼；所有新加坡政府建築將在葬禮當天降半旗，向女王致敬。

在位70年的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世，全球政要紛紛致上哀悼之意。

新加坡總理公署今天發布聲明表示，李顯龍對此深感哀傷。伊麗莎白二世是大英國協的領袖，「也是英國的心臟及靈魂」。

李顯龍代表新加坡人民向繼位的英國國王查爾斯三世（King Charles III）、所有王室成員、英國首相特拉斯（Liz Truss）及英國人民，還有所有大英國協國家人民，表達最深切的哀悼之意。

聲明指出，所有新加坡政府建築將在女王葬禮當天降半旗，向這位領袖致敬。國會12日開會時也將為此默哀一分鐘。

此外，李顯龍稍早在臉書發文哀悼英國女王，並附上2018年他與伊麗莎白二世在英國倫敦會面的照片。

李顯龍說，女王在位期間見證了英國史上最長久的和平與繁榮時期之一。她以忠誠、優雅及謙遜的態度履行職責，人們將永遠記得她是一位偉大的世界領袖。

李顯龍接著表示，這位英國女王也為新加坡與英國長久且密切的關係留下重要印記。

除此之外，新加坡外交部表示，李顯龍分別致函查爾斯三世、特拉斯，對伊麗莎白二世辭世表達哀悼。李顯龍在信中提及，伊麗莎白二世在位期間曾於1972年、1989年、2006年，3度訪問新加坡。

大英國協有56個成員國，包括新加坡、馬來西亞等前英國殖民地。（編輯：馮昭）1110909

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