哀悼英國女王逝世 雪梨歌劇院等地標將點燈致敬

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世今天與世長辭，享耆壽96歲，世界領袖紛紛表達哀悼時，全球民眾和英國百姓也向在位70多年的女王致敬，澳洲雪梨歌劇院等全球地標將點燈致哀。

路透社報導，倫敦今晚下著濛濛細雨，數以千計的民眾聚集在位於市中心的白金漢宮（Buckingham Palace）外面，有些人在黑色鐵門外獻上了花束。女王官邸溫莎城堡（Windsor Castle）外頭也有類似場景，黑色計程車在溫莎城堡外排列成隊向女王致敬。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的肖像顯現在倫敦市中心比卡迪里廣場（Piccadilly Circus）和金絲雀碼頭（Canary Wharf）金融區的螢幕看板上，而橫跨大西洋的紐約時報廣場（Times Square）也刊出英國女王的畫面；此外，英國駐紐約總領事館外面也擺放了鮮花。

在紐約一家販售經典英式美食的餐廳Tea & Sympathy，今天有許多民眾前來喝杯茶，以表達敬意。餐廳老闆裴利（Nicky Perry）說：「英國女王逝世，就像自己的母親辭世，因為我們是跟她、她的家人一起長大。」

在華府，美國國旗降下半旗，以哀悼女王辭世，美國總統拜登說，她的遺產「將大幅記載在英國歷史與世界敘事中」。

歐洲各城市也在悼念英國女王。

在德國柏林，英國大使館外擺放著鮮花和蠟燭；在義大利威尼斯（Venice），舉辦電影節的建築外，演奏著英國國歌「天佑女王」（God Save the Queen）。

在法國巴黎，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）燈光在午夜鐘響聲中暗淡下來，以向女王致敬。

在巴西，俯瞰里約熱內盧（Rio de Janeiro）的救世基督像（Christ the Redeemer）打上象徵英國國旗的紅藍白三色燈光，而澳洲也宣布擬在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）的帆型建築上作類似的照明。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110909