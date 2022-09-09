悼英女王辭世 美時代雜誌以雋永黑斗篷照為封面

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（中央社紐約9日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世辭世，享耆壽96歲。美國「時代」（Time）雜誌今天選用女王在42歲所拍攝、身披黑斗篷的照片作為封面。

這張照片出自1980年去世的英國時尚、肖像與戰地攝影師畢頓爵士（Sir Cecil Beaton）之手。他曾拍攝過多名英國王室成員，在他鏡頭下的王室成員呈現出既宏大又親密的形象，協助塑造20世紀中期的英國君主形象。

畢頓爵士從伊麗莎白二世還是公主時起，與女王建立起長期關係，並紀錄下許多經典時刻，包括英女王在1953年的加冕儀式，以及她4個孩子的誕生：查爾斯王子（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）和愛德華王子（Prince Edward）。

「時代」雜誌封面選用的黑斗篷照是畢頓爵士替英國女王拍攝的最後一張照片。時間在1968年夏天，女王當時42歲。

她身穿海軍上將長斗篷（Admiral’s Boat Cloak），站在淡藍色的布景前，畫面簡單又極具力量，留下這一幅雋永的肖像。

「時代」雜誌並在照片的四周鑲上銀邊，這是相當罕見的作法。「時代」通常是用經典的紅邊，上次替封面人物照片採用銀邊，是在2008年歐巴馬（Barack Obama）當選美國總統時。（譯者：戴雅真/核稿：楊明暐）1110909