英國女王辭世 泰國政府單位和國營企業降半旗

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）英國女王伊麗莎白二世昨天辭世，享耆壽96歲。泰國總理下令政府機關和國營企業今天起連續3天降半旗以示哀悼，泰國外交部也發聲明悼念伊麗莎白二世。

在位70年的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世，全球政要紛紛致上哀悼之意。

泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri ）今天表示，泰國政府對於伊麗莎白二世的辭世甚感哀傷，代總理普拉威（Prawit Wongsuwan ）已要求所有政府機關和國營企業從今天起到11日降國旗半旗以表哀悼。

普拉威今天下午前往英國駐泰國大使館致意，因為任期爭議目前被暫停總理職務的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）則以國防部長身份前往英國大使館致意。

泰國外交部今天也發布聲明，伊麗莎白二世一生致力於維護英國人民的利益以及維護英國和泰國之間的緊密關係，泰國對伊麗莎白二世的辭世表達最深的哀傷之意，泰國和英國人民以及國際社會同感哀傷。

泰國副總理威薩努（Wisanu Krea-ngam）今天表示，泰國王室將會有成員出席伊麗莎白二世的葬禮。（編輯：韋樞）1110909